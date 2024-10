東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」

アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。

今回は、そんな「ディズニーアンバサダーホテル」内にあるデリカフェ「チックタック・ダイナー」で2024年11月1日より提供される、『美女と野獣』モチーフのスペシャルドリンクを紹介します。

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー ディズニー映画『美女と野獣』スペシャルドリンク ストロングマンズ・ハート

価格:800円

販売期間:2024年11月1日から2025年3月31日

提供時間帯:ランチ/ディナー

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

みかんジュース、サングリアシロップ、チョコレートホイップクリーム、ココアビスケット、ラズベリークリスピーチョコレート

ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」

1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。

そんな「チックタック・ダイナー」では2024年11月1日より、ディズニー映画『美女と野獣』をイメージしたスペシャルドリンク”ストロングマンズ・ハート”が登場します☆

みかんジュースとサングリアシロップが2層になったドリンクで、みかんジュースのオレンジ色はまるで「ガストン」のような彩りに!

さらにチョコレートホイップクリームやココアビスケットで甘さをプラス。

ラズベリークリスピーチョコレートのトッピングで食感も楽しめます。

ディズニー映画『美女と野獣』の世界観を表現したスペシャルドリンク。

2024年11月1日から、ディズニーアンバサダーホテルのデリカフェ「チックタック・ダイナー」にて提供される、ディズニー映画『美女と野獣』スペシャルドリンク”ストロングマンズ・ハート”の紹介でした☆

