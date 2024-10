メッシが5得点関与のアルゼンチンが大勝…ブラジルは4発で連勝／W杯南米予選

FIFAワールドカップ26南米予選・第10節の5試合が15日に各地で開催された。2位につけるコロンビア代表はチリ代表と対戦。34分にダビンソン・サンチェスのヘディング弾で先制すると、52分にはハメス・ロドリゲスのアシストからルイス・ディアスが追加点をマーク。さらに、82分にはジョン・デュラン、90+3分にはルイス・シニステラが追加点を挙げ、4−0で快勝した。

首位アルゼンチン代表は6位ボリビア代表と対戦。前半のうちにリオネル・メッシ、ラウタロ・マルティネス、フリアン・アルバレスがゴールを挙げ、3点差で前半を折り返すと、後半にはティアゴ・アルマダが追加点を決めたほか、メッシが2得点を挙げるなど、アルゼンチンが6−0で大勝した。なお、フル出場したメッシは3ゴール2アシストを記録する活躍を見せた。ここまでの9試合を4勝1分け4敗で苦戦している4位ブラジル代表は9位ペルー代表と対戦。38分にハフィーニャのPK弾で先制すると、54分にもPKからハフィーニャが追加点をマーク。さらに71分にはアンドレアス・ペレイラが、74分にはルイス・エンヒキが追加点を挙げ、4−0で快勝し、2連勝を飾った。そのほか、3位ウルグアイ代表は5位エクアドル代表とスコアレスドローで試合終了。8位パラグアイ代表と7位ベネズエラ代表の一戦は2−1でパラグアイの勝利に終わっている。今節の試合結果、順位表、次節対戦カードは以下の通り。■第10節試合結果コロンビア代表 4−0 チリ代表パラグアイ代表 2−1 ベネズエラ代表ウルグアイ代表 0−0 エクアドル代表アルゼンチン代表 6−0 ボリビア代表ブラジル代表 4−0 ペルー代表■順位表カッコ内は(勝ち点/得失点差)1位 アルゼンチン代表(22/+14)2位 コロンビア代表(19/+7)3位 ウルグアイ代表(16/+8)4位 ブラジル代表(16/+6)5位 エクアドル代表(13/+2)6位 パラグアイ代表(13/−1)7位 ボリビア代表(12/−10)8位 ベネズエラ代表(11/−2)9位 ペルー代表(6/−11)10位 チリ代表(5/−13)■第11節対戦カード▼11月14日開催ベネズエラ代表 vs ブラジル代表パラグアイ代表 vs アルゼンチン代表エクアドル代表 vs ボリビア代表▼11月15日開催ウルグアイ代表 vs コロンビア代表ペルー代表 vs チリ代表