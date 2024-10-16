リーグ王者の巨人、ソフトバンクが登場 3位からの下剋上は…CSファイナルが開幕
リーグ王者の巨人、ソフトバンクが登場
いよいよ16日からクライマックスシリーズ・ファイナルステージが始まる。リーグ王者とファーストステージを勝ち上がった球団が激突し、4勝したチームが日本シリーズに進出する。優勝球団には1勝のアドバンテージが与えられている。
4年ぶりにリーグ優勝を果たした巨人は、DeNAと対戦。日本シリーズに進出すれば、2020年以来4年ぶりとなる。阪神に2連勝して勢いに乗るリーグ3位のDeNAは、2017年以来となる日本シリーズを目指す。
2位に13.5ゲームの大差でシーズンを終えたソフトバンクは日本シリーズ進出となれば工藤公康監督が率いていた2020年以来。対する日本ハムは、ファーストステージでロッテに1敗したところからともに逆転で2連勝しファイナルに臨む。
【10月16日】
■セ・リーグCSファイナルステージ
○巨人-DeNA（18時）
日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
■パ・リーグCSファイナルステージ
○ソフトバンク-日本ハム（18時）
KBC、TOKYO MX、HTB、NHK BS、スポーツライブ＋、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【10月17日】
■セ・リーグCSファイナルステージ
○巨人-DeNA（18時）
NHK BS、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
■パ・リーグCSファイナルステージ
○ソフトバンク-日本ハム（18時）
RKB、TOKYO MX、STV、BS松竹東急、スポーツライブ＋、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【10月18日】
■セ・リーグCSファイナルステージ
○巨人-DeNA（18時）
日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
■パ・リーグCSファイナルステージ
○ソフトバンク-日本ハム（18時）
TNC、TOKYO MX、UHB、BS朝日、スポーツライブ＋、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【10月19日】
※第3戦で日本シリーズ出場チームが決定した場合、開催なし
■セ・リーグCSファイナルステージ
○巨人-DeNA（18時）
日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
■パ・リーグCSファイナルステージ
○ソフトバンク-日本ハム（14時）
FBS、STV、NHK BS、スポーツライブ＋、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【10月20日】
※第3戦以降で日本シリーズ出場チームが決定した場合、開催なし
■セ・リーグCSファイナルステージ
○巨人-DeNA（18時）
日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
■パ・リーグCSファイナルステージ
○ソフトバンク-日本ハム（14時）
KBC、HTB、BS松竹東急、スポーツライブ＋、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【10月21日】
※第3戦以降で日本シリーズ出場チームが決定した場合、開催なし
■セ・リーグCSファイナルステージ
○巨人-DeNA（18時）
日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
■パ・リーグCSファイナルステージ
○ソフトバンク-日本ハム（18時）
FBS、STV、NHK BS、スポーツライブ＋、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）