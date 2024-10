ノスタルジーな気分に浸れる6日間！東武百貨店 池袋本店『昭和レトロな世界展』

東武百貨店 池袋本店は、10月17日(木)から22日(火)の6日間、第6回『昭和レトロな世界展』を開催します。

東武百貨店 池袋本店『昭和レトロな世界展』

【第6回「昭和レトロな世界展」概要】

期間 : 2024年10月17日(木)〜22日(火)

営業時間: 午前10時〜午後7時

店舗数 : 約20店舗

場所 : 東武百貨店 池袋本店 8階催事場 約200坪

当催事では【親子3世代の会話が弾む】をキーワードに懐かしくも新しい雑貨などを展開。

昭和40年代に流行したオビツ製作所のキューピー人形の東武先行販売商品や思わず集めたくなる食品サンプルの東武限定品など、レトロで可愛い雑貨やファッションに注目です。

また、昭和歌謡曲・アイドルのレコード、プロマイドといった昔懐かしのエンタメグッズも展開。

さらに、今回は昭和の熱気あふれる「西武園ゆうえんち」が初出店し、射的とわなげで縁日気分を楽しめます。

そのほか、アコーディオン奏者による昭和歌謡曲の会場練り歩き演奏もあり、会場全体で昭和レトロな雰囲気を盛り上げます。

◆レトロで可愛い雑貨やファッションであの頃へタイムスリップ!

[初出店][先行販売]

【オビツ製作所】

15cmオビツキューピー(R)レトロ服Ver.4種

各3,630円(高さ約15cm)〈限定各40点〉

50年以上愛され続けるオビツキューピー。

アップリケが可愛らしいレトロ服を身にまとったキューピー人形を先行販売。

【オビツ製作所】

[初出店]【デザインポケット】

まるで本物のような食品サンプル。

レトロ柄グラスのクリームソーダの食品サンプルを東武限定で用意。

↓プリンアラモード 33,150円

【デザインポケット】プリンアラモード

[東武限定]

↓昭和レトロクリームソーダ各種 各2,190円〈限定各20点〉

【デザインポケット】昭和レトロクリームソーダ各種

【食品サンプル作り体験】

キットを購入し、会場で食品サンプル作りを体験できます。

↓すし・たこ焼き(キーホルダーまたはマグネット) 各3,881円

【デザインポケット】すし・たこ焼き(キーホルダーまたはマグネット)

【小熊山雑貨店】

レトロ雑貨各種

550円から

当時のおもちゃなどレトロで可愛い雑貨が揃い踏み。

【小熊山雑貨店】

【にゃん屋】

レトロ雑貨各種

880円から

レトロな柄の食器や当時の調理器具まで懐かしの雑貨が登場。

【にゃん屋】

【グランプリーズ】

古着・帽子各種

1,980円から

1点ものの古着や帽子など当時のファッションアイテムを展開。

【グランプリーズ】

プリンアラモード×コッペパンを組み合わせたグルメも!

[東武限定]

【手づくりのデリとパンcafe cocona】

プリンアラモードコッペ

885円(1個)

〈各日販売予定20点〉

コッペパンにプリン、生クリーム、果物を加えてプリンアラモードを再現。

【手づくりのデリとパンcafe cocona】

◆あの頃夢中になったエンタメ!

【マルベル堂】

プロマイド各種 385円から

■「あなたもアイドル」プロマイド撮影会

1回2,750円

(上半身3カット撮影、プロマイド1枚、データ3枚分)

◎10月19日(土)・20日(日)午前11時から午後6時

実際にスターやアイドルも撮影しているマルベル堂の武田カメラマンが昭和アイドル風に撮影します。

【マルベル堂】

【ミュージックガーデン】

レコード各種(シングル・LP) 500円から/ミュージックテープ 1,000円から昭和のヒットチャートを彩った名曲たちをラインナップ。

【ミュージックガーデン】

【俺たちの昭和プロレス展 闘魂三銃士特集】

伝説のプロレスラーたちのグッズやコレクションが集合!

↓16dソフビコレクション武藤敬司 (高さ約12cm) 5,500円

【俺たち昭和プロレス展 闘魂三銃士特集】

■武藤敬司氏サイン&撮影会

◎10月19日(土) 午後4時から

■蝶野正洋氏サイン&撮影会

◎10月20日(日) 午後4時から

※同イベントには参加券が必要です。

各イベント開催当日に「俺たちの昭和プロレス展」にて1会計10,000円(税込)以上お買上げいただいた各日先着50名様に参加券を配布します。

◆西武園ゆうえんちの大人気縁日が初出店!

[初出店]

【西武園ゆうえんちの縁日】

射的 300円(1回)

わなげ 300円(1回)

「西武園ゆうえんち」が昭和レトロな世界展に初出店!大人も子どもも楽しめる、懐かしい射的とわなげが登場。

11月17日(日)には、所沢市の「西武園ゆうえんち」に昭和レトロな世界展で人気の「マルベル堂」と「グランプリーズ」が出店。

【西武園ゆうえんちの縁日】※イメージ

◆会場を盛り上げるアコーディオン昭和歌謡曲演奏

【アコーディオン練り歩き】

■10月20日(日)

午前11時・午後1時・3時(各回約20分)

ボタンアコーディオン奏者 大塚雄一氏による催事場を練り歩いての昭和歌謡曲演奏。

【アコーディオン練り歩き】

◆【初企画】昭和の動物図鑑 原画販売会

【昭和の動物図鑑 原画販売会】

昭和の図鑑で挿絵として使われた、躍動感あふれる原画が大集合。

※動物図鑑の販売はございません。

↓主婦の友 教育絵本らいおんより

「たべもの」(油彩/P10号)110,000円

【昭和の動物図鑑 原画販売会】

◆懐かしのライダーに会える!仮面ライダーキャラクターショー

【レジェンド仮面ライダーキャラクターショー】

■10月19日(土)午前11時・午後2時

■8階屋上「スカイデッキ広場」

伝説の仮面ライダー(1号・V3・ストロンガー)が池袋東武にやって来る!

※キャラクターショーの後に握手会を行います。

10月19日(土)午前10時から8階屋上「スカイデッキ広場」にて、各回先着100名様に整理券を配布。

※雨天・荒天時は8階催事場での握手会に変更。

(C)石森プロ・東映

【レジェンド仮面ライダーキャラクターショー】1号(C)石森プロ・東映

【レジェンド仮面ライダーキャラクターショー】V3(C)石森プロ・東映

【レジェンド仮面ライダーキャラクターショー】ストロンガー(C)石森プロ・東映

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

※現品のみ・数に限りがある商品が多くあります。

売切れの際はご容赦くださいませ。

※写真はイメージです。

※10月16日(水)時点の内容です。

出店ブランド・内容など変更となる場合があります。

