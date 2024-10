東京エディション銀座にて、2024年3月のグランドオープン後初となる、フェスティブ & ニューイヤー セレブレーションメニューを販売。

クリスマスケーキやペストリーも販売される、クリスマスや新年の喜びを分かち合えるメニューが盛りだくさんです。

東京エディション銀座「フェスティブ & ニューイヤー セレブレーションメニュー」

期間:2024年12月1日(日)より順次展開

東京エディション銀座が、2024年3月のグランドオープンから初めて迎えるフェスティブ & ニューイヤーシーズンを彩る、期間限定のメニューやプランを販売。

モダンブラッスリー「Sophie at EDITION(ソフィー アット エディション)」では、クリスマスのモチーフを散りばめたフォトジェニックなアフタヌーンティーが提供されます。

ほかにも、シェアリングスタイルで楽しめる期間限定の贅沢なディナーやブランチがラインナップ。

また、クリスマスケーキやギフトに最適なクリスマスペストリー、特別なステイプランも用意されます。

Sophie at EDITION「フェスティブ アフタヌーンティー」

提供期間:2024年12月1日(日)〜12月25日(水)

提供時間:12:00〜15:00(LO 17:00)

料金:ファイン ティーセレクション 8,800円(税・サ込)

メニュー:

セイボリー:黒トリュフとゆり根のキッシュ/ブルーオマールと根セロリのタルトレット/タスマニアサーモンのコンフィ、国産レモン、オシェトラキャビア/黒毛和牛のローストビーフ、北海道クリームチーズ、山葵スイーツ:シュトーレン/ピスタチオ マカロン/ラズベリームース/フロマージュブラン タルト/栗と抹茶のケーク/ミックスベリーとシャンパンゼリー/メープルマドレーヌ/ブラックトリュフスコーン/パッションフルーツボンボン/チョコレートサブレスコーン:スコーン/クロテッドクリーム、ベリージャム

心躍るモチーフがずらりと並ぶ、Sophie at EDITIONのフェスティブ アフタヌーンティーは、クリスマスのお祝いにぴったり☆

シュトーレンに、ツリーを模した抹茶ケーキや、サンタクロースの髭をあしらったラズベリームースなど、目にも楽しい鮮やかなスイーツが並びます。

セイボリーには黒トリュフやブルーオマール、黒毛和牛のローストなど、祝宴にふさわしい贅沢な食材を使用。

自家製スコーンも堪能でき、特別なひとときを愉しめるアフタヌーンティーです!

Sophie at EDITION「フェスティブ シェアリング ディナー」

提供期間:2024年12月20日(金)〜12月25日(水)

提供時間:17:30〜22:00(LO 20:30)

料金:6品ディナーコース 18,000円(税・サ込)

前菜:北海道産平目のマリネ(ビーツ、酢橘、紫蘇、オシェトラキャビア)アンディーブと根セロリのサラダ(モンドール、クルミ、ドライイチジク、東京産ハチミツとレモンのドレッシング)クラムチャウダーポットパイ(長野県産ベーコン、北海道産北寄貝)メインディッシュ:金目鯛のロースト(柚子、出汁、蕪のエクラゼ、ゆり根)北海道産神内和牛あかのグリル(陽子ファーム季節野菜のロースト、エシャロットキャラメリゼ、トリュフソース)デザート:ベイクドアラスカ(苺、キルシュ、ピスタチオアイス)

「フェスティブ シェアリング ディナー」は、賑やかなクリスマスパーティーにも、二人で祝う晩餐にも最適。

北海道の食材をふんだんに使った6品のコースは「平目のマリネにアンディーブのサラダ」「クラムチャウダーポットパイ」と続き、メインには「あか牛のグリル」や「金目鯛のロースト」が登場します。

デザートの「ベイクドアラスカ」はテーブルでフランベし、心に残るひとときを演出する一品です☆

Sophie at EDITION「フェスティブ ブランチ」

提供期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

提供時間:12:00〜15:00(LO 14:30)

料金:8,800円

前菜 :サラダ、チーズ、コールドカット、サーモン、デニッシュペストリーなどから好きなだけ

メインディッシュ :*好みで以下から一品選択

・アボカド & スクランブルエッグ タルティーヌ(ベジタリアン)

・エッグベネディクト

・農園野菜のスパゲッティ(ヴィーガン)

・ペンネボロネーゼ

・グリル和牛バーガー(+500円)

・ホームメイドポークソーセージバゲット

・タスマニアサーモンのグリル

・鬼の宝ポークのグリル

・ローストチキン(*2名様から)

・ステックフリット(+3,500円(税・サ込))

・パンケーキボード(2名から)

デザート :5種類のデザートやフルーツから好きなだけ

「ソフィーズ ブランチ」の選べるメインディッシュには、この時期だけの「ローストホールチキン」がラインナップ。

和の調味料で旨味をとじ込めた大山どりと無農薬野菜のローストが、クリスマスの饗宴の主役を飾ります。

好きなだけ愉しめるサイドディッシュやデザートもうれしいポイント!

新鮮なサラダやハム、チーズといった前菜に、ペストリーや多彩なデザートを堪能できます☆

Sophie at EDITION「ニューイヤーズイヴ コース」

提供期間:2024年12月31日(火)

提供時間:17:30〜22:00(LO 20:30)

料金:6品ディナーコース 18,000円(税・サ込)

メニュー:

前菜 :北海道産平目のマリネ(ビーツ、酢橘、紫蘇、オシェトラキャビア)パテドカンパーニュ(東京醤油とコンソメのアスピック、キャロットラぺ、レーズン、粒マスタード)東京産フレッシュチーズのムース(苺、ドライトマト、ピスタチオ、東京黒酢)メインディッシュ :北海道産釣り真鱈のムニエル(ブランダード、柚子、春菊ソース)黒毛和牛サーロインのグリル(茸のソテー、エシャロットキャラメリゼ、トリュフマッシュポテト、トリュフソース)デザート :2種類の林檎を使ったタタン(リンゴ、オレンジ、バニラアイスクリーム)

大晦日の夜に一年の最後を飾る「ニューイヤーズイヴ コース」は、Sophie at EDITIONの人気料理を選りすぐったディナー。

平目のマリネやパテ ド カンパーニュ、東京産フレッシュチーズのムースは、シェアリングスタイルでの提供です。

メインには、真鯛のムニエルと黒毛和牛サーロインのグリル、デザートに林檎のタタンが締めくくります!

Sophie at EDITION「ニューイヤーズ ブランチ」

提供期間:2025年1月1日(水)〜1月5日(日)

提供時間:12:00〜15:00(LO 14:30)

料金:8,800円(税・サ込)

メニュー:

前菜:サラダ、チーズ、コールドカット、サーモン、デニッシュペストリーなどから好きなだけメインディッシュ:お好みで以下から一品選択・アボカド & スクランブルエッグ タルティーヌ(ベジタリアン)・エッグベネディクト・農園野菜のスパゲッティ(ヴィーガン)・ペンネボロネーゼ・グリル和牛バーガー(+500円(税・サ込))・ホームメイドポークソーセージバゲット・宮崎県産鰤のグリル・鬼の宝ポークのグリル・ステックフリット(+3,500円(税・サ込))・パンケーキボード(※2名から)デザート:5種類のデザートやフルーツから好きなだけ

活気ある銀座の街に佇む「Sophie at EDITION」の「ニューイヤーズ ブランチ」は、新年の集いにもおすすめ。

地元食材を使用したモダンフレンチ料理をシェアリングスタイルで楽しめるブランチは、気の置けない仲間やご家族との楽しい時間を盛り上げます。

前菜やデザートは好きなだけ、メインディッシュは10種類のなかから1品選べるメニューです!

Lobby Bar「クリスマスケーキ」

販売期間:2024年10月25日(金)〜12月13日(金)

お渡し期間:2024年12月20日(金)〜12月25日(水)

販売方法:東京エディション銀座 Lobby Bar TableCheckにて要予約

料金:11cm 5,500円(税・サ込)

東京エディション銀座のストロベリーショートケーキが、クリスマスを彩ります☆

幸福感を高める苺の甘い香りとふわふわ食感は、スポンジに重ねた苺のピューレとシロップが秘訣。

軽めの生クリームが、苺の甘味と酸味を引き立てる味わいです。

和三盆で作った雪の結晶と金箔をあしらい、シンプルなケーキを特別な日にふさわしい装いに仕立てています!

Lobby Bar「クリスマスペストリー」

販売期間:2024年10月25日(金)〜12月13日(金)

お渡し期間:2024年12月20日(金)〜12月25日(水)

販売方法:東京エディション銀座 Lobby Bar TableCheckにて要予約

料金:

チョコレートテリーヌ 4,500円(税・サ込)/チョコレートチップクッキー 1,600円(税・サ込)

チョコレートナッツ 2,000円(税・サ込)/チョコレートナッツ アソートメント (3種) 5,500円

東京エディション銀座では、クリスマスギフトに最適なペストリーアイテムを販売。

濃厚なチョコレートテリーヌ、自家製チョコレートチップクッキー、3種類のチョコレートナッツのアソートをエディションのギフトボックスに入れて提供されます。

自宅で家族と一緒に楽しむほか、友人への贈り物にも使えるスイーツです!

ホリデー ディナー & ブレックファスト ステイプラン

宿泊期間:2024年12月20日(金)〜25日(水)、31日(火)

予約方法:東京エディション銀座 オフィシャルサイト スペシャルオファーにて要予約

料金:デラックスキング 1泊1室(2名)215,450円(税・サ込)〜

洗練されたゲストルームでの宿泊とディナー、朝食が付いたステイプランも期間限定で利用できます。

ディナーは「Sophie at EDITION」で愉しむ、この時期ならではのフェスティブコース6品とボランジェ・ロゼをグラスで用意。

イルミネーションが輝き、華やかな雰囲気で賑わう、クリスマスと年末年始の銀座を満喫できます☆

クリスマスや新年のひとときに相応しい、贅沢なメニューがたっぷり。

東京エディション銀座の「フェスティブ & ニューイヤー セレブレーションメニュー」は、2024年12月1日より順次展開です!

※仕入れ状況によりメニュー内容が変更になる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマスケーキやペストリーも販売!東京エディション銀座「フェスティブ & ニューイヤー セレブレーションメニュー」 appeared first on Dtimes.