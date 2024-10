15日、歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムで、海外の "TA" (ファン)たちに感謝の動画メッセージを送りました。



【写真を見る】【浜崎あゆみ】上海公演は販売開始60秒以内でチケット完売 中国語と英語で海外の "TA" たちに感謝



浜崎さんは「大家好、我是浜崎歩」(みなさんこんにちは、浜崎あゆみです)と中国語で挨拶。続くメッセージは英語で語りかけています。





“ I just wanted to thank you again for selling out my show in Shanghai. “(上海公演のチケットが完売したと聞いて、みなさんに感謝します) “It was like I heard that it was less than 60 seconds. Oh my god.” (60秒以内で完売したって。本当?!)と、自然かつハッキリとした英語で、素直な感想を伝えました。





さらに浜崎さんは “We have been working so hard for the Asia tour.”(私たちは、このアジアツアーのために必死で準備してきました) “So I and Ichiza members and all my true crew will do very best for Shanghai night.” (私と一座のメンバー、全てのスタッフが、上海の夜に最高のショーをお届けします)”I promise it.” (約束するよ)と呼びかけました。

浜崎さんは軽めのメイクに、猫の耳・鼻・ひげをマーカーで描き込んだようなアニメーションの加工を施して投稿。ファンからは、英語と中国語で語る浜崎さんの語学力を讃えたり、若々しい表情に感嘆したり、アジアでの活躍を期待するリプライなどが多数集まっています。







浜崎あゆみさんの公式サイトでは、来る11月2日に「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 ~I am ayu〜」の上海公演(メルセデス・ベンツアリーナ)が開催されると告知されており、公式インスタグラムでも10月15日にチケットが発売となることが公表されていました。

