¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó »³¸ý°ìÏº¡¢¡È¤¦¤Ä¡É¤«¤é¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤òÄÉ¤¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÊüÁ÷¡¡¿·¶Ê¡Ö²ø½Ã¡×¤È¤Î³ÊÆ®ÉÁ¤¯
¡¡¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»³¸ý°ìÏº¤¬¡¢10·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø»³¸ý°ìÏº ¡È¤¦¤Ä¡É¤«¤é¤ÎºÆ½ÐÈ¯ ～¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¤È¤Î³ÊÆ®～¡Ù¡ÊNHK BS¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó »³¸ý°ìÏº¡¢ÏÃÂê¤ÎÇÛ¿®³èÆ°¤Ç¸«¤»¤ë¿Í´ÖÀ¡¡¤¦¤ÄÉÂ¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡È¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡É¡Ë
¡¡¤¦¤ÄÉÂ¤òÊú¤¨ºÆµ¯¤ò´ü¤¹»³¸ý¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡¢NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø»³¸ý°ìÏº ¡È¤¦¤Ä¡É¤ÈÀ¸¤¤ë～¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó Éü³è¤Ø¤ÎÆü¡¹～¡Ù¤òº£Ç¯5·î¤ËÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡£2Ç¯´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¸å¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢»³¸ý¤Î¾É¾õ¤Ï¤½¤Î¸å¤â°ì¿Ê°ìÂà¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤ä¡¢10·î¤«¤éNHK¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£ ―ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ―¡Ù¤ÎOP¶Ê¤Ç¤¢¤ë¿·¶Ê¡Ö²ø½Ã¡×¤È¤Î5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁÔÀä¤Ê³ÊÆ®¡¢ËÜË®½é¸ø³«¤Î¡Ö²ø½Ã¡×¤Î±éÁÕ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë