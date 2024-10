現地時間の2024年10月15日、IntelとAMDが世界で最も広く使用されている コンピューターアーキテクチャ のx86を推進するため、テクノロジーリーダーを集めた「x86 Ecosystem Advisory Group」(x86エコシステム諮問グループ)の設立を発表しました。メンバーにはIntelおよびAMDの他に、Broadcom、Dell、Google、ヒューレット・パッカード エンタープライズ、HP、Lenovo、Meta、Microsoft、Oracle、Red Hatといった企業が名を連ねており、これらの大手テクノロジー企業がアーキテクチャの相互運用性に関して協力することで、エコシステム全体でソフトウェア開発を簡素化することを目指します。

Intel and AMD Form x86 Ecosystem Advisory Group to Accelerate Innovation for Developers and Customers :: Intel Corporation (INTC)https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1715/intel-and-amd-form-x86-ecosystem-advisory-group-toIntel and AMD Form x86 Ecosystem Advisory Group to Accelerate...https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/october-2024-intel-news.htmlIntel and AMD Form x86 Ecosystem Advisory Group to Accelerate Innovation for Developers and Customershttps://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2024-10-15-intel-and-amd-form-x86-ecosystem-advisory-group-to-accelerate.htmlx86は40年以上にわたってコンピューティングの基盤として機能し、世界中のデータセンターやPCで推奨されるアーキテクチャとしての地位を確立してきました。動的なAIワークロード、カスタムチップレット、3Dパッケージングとシステムアーキテクチャの進歩を特徴とするような進化する環境では、堅牢で拡大を続けるx86エコシステムの重要性はかつてないほど高まっています。Intelのパット・ゲルシンガーCEOは「私たちは、x86アーキテクチャとエコシステムにおいて、ここ数十年で最も重要な変化のひとつを迎えようとしています。現在および将来の顧客ニーズを満たすには、カスタマイズ、互換性、拡張性の新たなレベルが必要です。我々はコンピューティングの未来を切り開くにあたって、AMDおよびこの諮問グループの創設メンバーと共に誇りを持って立ち向かうとともに、多くの業界リーダーのサポートに深く感謝しています」と語りました。AMDのリサ・スーCEOは「x86エコシステム諮問グループの設立により、x86アーキテクチャは開発者と顧客の両方にとって最適なコンピューティングプラットフォームとして進化を続けることが保証されます。業界を結集して将来のアーキテクチャ強化の方向性を示し、x86の驚異的な成功を今後数十年にわたって継続できることを嬉しく思います」と語っています。ゲルシンガーCEOはスーCEOとのツーショット写真をXに投稿し、x86エコシステム諮問グループの設立を祝っています。x86エコシステム諮問グループは、業界リーダーを結集してx86のコンピューターアーキテクチャとしての未来を形作り、より統一された命令セットとアーキテクチャインターフェースを通じて開発者のイノベーションを促進することを目指しています。この取り組みにより、x86製品全体の互換性、予測可能性、一貫性が向上します。これを実現するため、x86エコシステム諮問グループはx86ハードウェアおよびソフトウェアコミュニティから重要な機能と特徴に関する技術的な意見を求めます。コラボレーションにより、データセンター、クラウド、クライアント、エッジ、組み込みデバイスなど、すべてのセクターに及ぶ主要なx86アーキテクチャ機能とプログラミングモデルの一貫性と互換性のある実装が促進され、最終的には顧客にもメリットがもたらされることとなります。x86エコシステム諮問グループの設立によって想定される成果は以下の通り。・ハードウェアとソフトウェア全体にわたる顧客の選択肢と互換性を強化し、新しい最先端機能のメリットを迅速に享受できるようにします。・アーキテクチャガイドラインを簡素化し、IntelとAMDのx86製品全体でソフトウェアの一貫性を強化し、インターフェイスを標準化します。・オペレーティングシステム、フレームワーク、アプリケーションへの新しい機能のより大規模かつ効率的な統合を可能にします。なお、x86エコシステム諮問グループの創立メンバーにはBroadcom、Dell、Google、ヒューレット・パッカード エンタープライズ、HP、Lenovo、Meta、Microsoft、Oracle、Red Hatといった名だたるテクノロジー企業の他に、Linuxカーネルの開発者であるリーナス・トーバルズ氏とEpic Gamesの創設者兼CEOであるティム・スウィーニー氏も含まれます。x86エコシステム諮問グループの設立について、テクノロジーメディアのTom's Hardwareは「x86の命令セットアーキテクチャ(ISA)への新しい追加や変更の少なくとも一部を標準化することが意図されている」と指摘しました。Intel and AMD are unlikely allies in new x86 ecosystem advisory group - "we'll remain fierce competitors" | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-and-amd-forge-x86-ecosystem-advisory-group-that-aims-to-ensure-a-unified-isa-moving-forward変更や協力が行われる分野は記事作成時点では定義されていないものの、議論の対象となる明確な候補があるとTom's Hardwareは記しており、その候補としてAMDの「Supervisor Entry Extensions」とIntelの「Flexible Return and Event Delivery(FRED)」を挙げています。「コラボレーションと標準化の向上は、セキュリティ関連の機能にもメリットをもたらすだろう」とTom's Hardwareは記しています。IntelとAMDはすでに舞台裏で複数の軸でコラボレーションしており、PCIe、ACPI、USBなどの標準は、業界全体にわたる緊密なコラボレーションの成果でもあります。当然、x86の将来について何らかの共同決定を下すことは、ライバルである2社の間で論争になる可能性があるものの、「グループ内の他の企業や顧客の存在が、両社が正しい方向に進むための指針となるだろう」とAMDのデータセンターソリューション部門でゼネラルマネージャーを務めるフォレスト・ノロッド氏は語りました。