◆浜崎あゆみ、おでこ全開ヘアで流暢な英語を披露

◆浜崎あゆみの投稿に反響

【モデルプレス=2024/10/16】歌手の浜崎あゆみが10月15日、自身のInstagramを更新。おでこ全開ヘアを披露し、話題を集めている。浜崎は「Thank you for all TA members See you at Mercedes Benz Arena in Shanghai on November 2nd」とつづり、自撮りしながら11月に開催される自身の上海公演「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A 〜I am ayu〜」について英語で話す動画を公開した。また、この時浜崎は「#でこ広いのバレるヘア #気にしないスタンスっぽいよ」とサイドの毛をハローキティのキラキラしたヘアピンで留めた、おでこ全開のヘアスタイルを披露。猫耳と猫髭のスタンプも付けて、自撮り動画を満喫していた。この投稿には「ayuお人形さんだぁ」「本当ベビーフェイス」「英語うますぎ」「子猫ちゃんみたい」「ピュア顔可愛すぎる」「10代に見える」など、多くのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】