スシローにて、本鮪の赤身が大切りで100円から楽しめる「本鮪赤身大切り祭」メニューとして「大切り本鮪赤身1貫」が登場。

そのほか、「新・匠の漬けうに包み」や、厳選した牡蠣が、蒸しとフライの2種類で楽しめる「牡蠣食べ比べ」、柔らかくもっちりとした「大切りムラサキイカ」も期間限定で提供されます☆

スシロー「本鮪赤身大切り祭」/期間限定メニュー

提供開始日:2024年10月16日(水)

提供店舗:全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では販売されません

大阪市阿倍野区のすし屋「鯛すし」から誕生した回転すしスシロー。

2024年10月から41年目をスタートさせ、とびきりの“うまいすし”が驚きの価格で提供されています。

10月16日からは『本鮪赤身大切り祭』として「大切り本鮪赤身1貫」が登場。

そのほかの期間限定メニューとして「新・匠の漬けうに包み」「牡蠣食べ比べ」「大切りムラサキイカ」も登場します☆

本鮪赤身大切り祭「大切り本鮪赤身1貫」

価格:100円(税込)〜

販売期間:2024年10月16日(水)〜10月27日(日)

販売予定総数:451万食 ※完売次第終了

『本鮪赤身大切り祭』として、“鮪の王様”と称される本鮪を使用した「大切り本鮪赤身1貫」が税込み100円より登場。

本鮪赤身は、うまみが強いとされる鮪の中心に近い天身の部分に限定されています。

こだわりの赤身が堪能できるよう、大切りにされた1貫です。

新・匠の漬けうに包み

価格:120円(税込)〜

販売期間:2024年10月16日(水)〜10月27日(日)

販売予定総数:224万食 ※完売次第終了

テイクアウト:不可

すし作りにおける一流の技やすし職人のこだわりを多くの方に手頃に味わってほしい、という想いから用意されている、“匠のすし技”メニュー。

“匠のすし技”メニューとして、うに漁獲量No.1のチリの冷たい海で育った良質な天然の“うに”を厳選した「新・匠の漬けうに包み」が期間限定で提供されます。

今回は店内で漬けにするひと手間を加えることで、うにの濃厚な甘みと風味が楽しめる仕立てでラインナップ。

富山の立ち喰い鮨「人人(じんじん)」の木村泉美さんとともに開発されたメニューです。

スシローこだわりの天然うにを匠のアイデアを取り入れ新たな仕立ての漬けにすることで、濃厚なうにの甘みと風味が堪能できます。

包みで食べることでダイレクトに口の中に広がるうにの味わいが楽しめる一皿です。

牡蠣食べ比べ

価格:350円(税込)〜

販売期間:2024年10月16日(水)〜11月10日(日)

販売予定総数:47万食 ※完売次第終了

テイクアウト:不可

「牡蠣フライ タルタルソースのせ」と「牡蠣ポン酢ジュレのせを」が一度に堪能切る「牡蠣食べ比べ」

瀬戸内海でよりうまみが濃い時期に厳選した牡蠣が、蒸しとフライの2種類で楽しめます。

大切りムラサキイカ

価格:120円(税込)〜

販売期間:2024年10月16日(水)〜11月10日(日)

販売予定総数:360万食 ※完売次第終了

期間限定メニューとして「大切りムラサキイカ」もラインナップ。

柔らかくもっちりとしたムラサキイカが大切りで楽しめます。

本鮪の赤身を大切りにした贅沢な一貫や季節を感じるお寿司が登場。

スシローにて2024年10月16日より販売される「大切り本鮪赤身1貫」と期間限定メニューの紹介でした☆

※店舗によって価格が異なります

※1日の販売数に限りがあります

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

