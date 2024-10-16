【週刊少年サンデー 2024年47号】
10月16日 発売
価格：360円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年47号」を本日10月16日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の巻頭カラーは新連載の「シテの花」。センターカラーには、「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」、「古々路ひめるの全秘密」が登場する。

　また、巻頭グラビアにはanoさんが登場するほか、「舞妓さんちのまかないさん」や「古見さんは、コミュ症です。」なども掲載される。

(C) Shogakukan Inc. 2024　All rights reserved.