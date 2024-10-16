「週刊少年サンデー 2024年47号」本日発売。表紙&巻頭グラビアはanoさん！巻頭カラーは新連載の「シテの花」
【週刊少年サンデー 2024年47号】
10月16日 発売
価格：360円
(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.
10月16日 発売
価格：360円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年47号」を本日10月16日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。
今号の巻頭カラーは新連載の「シテの花」。センターカラーには、「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」、「古々路ひめるの全秘密」が登場する。
また、巻頭グラビアにはanoさんが登場するほか、「舞妓さんちのまかないさん」や「古見さんは、コミュ症です。」なども掲載される。
少年サンデー47号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) October 15, 2024
・表紙&巻頭グラビア!サンデー初登場![#ano]ちゃん降臨!!
・新連載!!巻頭カラー![#シテの花 ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー]
・単行本11巻発売直前記念Cカラー![帝乃三姉妹は案外、チョロい。]#帝乃三姉妹は案外チョロいhttps://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/7tS6DB6WKj
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