今森茉耶さんのグラビア掲載！ 「週刊少年マガジン 46号」が本日発売表紙はアニメ放送目前の「青のミブロ」
【週刊少年マガジン 2024年46号】
10月16日 発売
価格：400円
(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.
10月16日 発売
価格：400円
講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2024年46号」を本日10月16日に発売した。価格は400円。
今号では10月19日よりアニメの放送がスタートする「青のミブロ」が表紙と巻頭カラーを飾る。そのほか、センターカラーとしては「黒岩メダカに私の可愛いが通じない」や「色憑くモノクローム」、「よわよわ先生」が選ばれている。
また、グラビアではミスマガジン2023グランプリに輝いた今森茉耶さんの撮り下ろしが8ページにわたって掲載される。
今週の #マガジン はいよいよ??アニメ放送開始目前の #青のミブロ が目印！#週刊少年マガジン は水曜日発売！ pic.twitter.com/qs61bJFuRr- 週刊少年マガジン公式 (@shonenmagazine1) October 15, 2024
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