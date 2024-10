【週刊少年マガジン 2024年46号】10月16日 発売価格:400円

講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2024年46号」を本日10月16日に発売した。価格は400円。

今号では10月19日よりアニメの放送がスタートする「青のミブロ」が表紙と巻頭カラーを飾る。そのほか、センターカラーとしては「黒岩メダカに私の可愛いが通じない」や「色憑くモノクローム」、「よわよわ先生」が選ばれている。

また、グラビアではミスマガジン2023グランプリに輝いた今森茉耶さんの撮り下ろしが8ページにわたって掲載される。

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.