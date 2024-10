櫻坂46「本質的なこと」MV公開日時決定！10thシングル「I want tomorrow to come」カップリング曲

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「本質的なこと」でセンターを務めるのは、三期生・遠藤理子!

櫻坂46の10thシングル「I want tomorrow to come」(10月23日発売)に収録される共通カップリング曲「本質的なこと」の、MVの公開が10月18日22時に決定した。

「本質的なこと」は、TBS系『ラヴィット!』の10月~12月「水曜ラヴィット!ファミリー」にも抜擢されている、三期生・遠藤理子が初センターを務める楽曲。ファンの間では、MVの公開が待望されていた。

YouTubeプレミア公開ページはすでにオープンしており、音源のストリーミング&ダウンロードの先行配信もスタートしている。

先日MVを公開した新曲「I want tomorrow to come」は、ストリーミングが各ランキングにチャートインしており、発売前に盛り上がりを見せている。BACKS曲「僕は僕を好きになれない」のMVも公開されており、また表題曲とは違ったグループとしての幅の広さを感じさせるものになった。

今回のMVは、どのような仕上がりになっているのだろうか。

