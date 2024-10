横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの「シーウインド」にて、秋の夜長を彩る、魅惑のチョコレートスイーツブッフェ「Sweets Parade〜チョコレート〜」を開催。

希少なカカオ“チュアオ”を贅沢に使用した美しいパフェや、12種類の多彩なショコラスイーツが一堂に揃います☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」Sweets Parade〜チョコレート〜

期間:2024年11月6日(水)〜12月5日(木)

時間:

水曜日 18:00〜21:00(20:30 L.O.)※2時間30分制(18:00入店は20:00 L.O.)

木曜日 18:30〜21:00(20:30 L.O.)

料金:1人 7,000円(税・サ込)、お子さま(4歳以上の未就学児)3,500円(税・サ込)

場所:ラウンジ「シーウインド」(2F)

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの2階ラウンジ「シーウインド」にて、ベネズエラ産の希少なカカオ“チュアオ”を使用したスイーツブッフェ「Sweets Parade〜チョコレート〜」が開催されます。

南米ベネズエラの北部、山と海に囲まれた辺境に位置しカカオの生産に最適な土壌と気候を持ち合わせた小さな村、チュアオ村で生産される「伝説のカカオ」“チュアオ”。

フルーティーな香りと酸味のさわやかさを感じられる大変希少価値の高いカカオ豆です。

また、人気のアフタヌーンティーも、チョコレートをテーマにしたものを展開。

冬の足音が聞こえる季節に、ラウンジ「シーウインド」のホテルらしい贅沢な寛ぎの空間で、至福のひとときが過ごせます!

Sweets Parade 〜チョコレート〜 メニュー

チュアオチョコとグリオットのパフェ

スペシャルスイーツ:チュアオチョコとグリオットのパフェスイーツプレート12種:苺とチョコレートのショートケーキ/シードルジュレ/チュロス/クッキー&クリーム/シュー・オ・ショコラ/ショコラのクレームブリュレ/ショコラブランのヴェリーヌ/バナナサンデー/オペラ/ムースキャラメル/マカロンショコラ/タルトショコラライトミール:オニオンスープ/ボストンクラムチャウダー/鴨パストラミとモッツァレラチーズのサラダ/ブラッドオレンジドレッシング/ホットサンド/スペアリブ/フルーツ盛り合わせ/ソーセージフランス/サバランショコラ飲みもの:コーヒー(ホット・アイス)/紅茶(ホット・アイス)/デトックスウォーター/オレンジジュースワイン(赤・白)/スパークリングワイン

「Sweets Parade 〜チョコレート〜」の一押しメニューは、見た目にも美しい「チュアオチョコとグリオットのパフェ」です!

ベネズエラ出身の横浜ベイシェラトンホテル公式PRアンバサダーを務める、アレックス・ラミレス氏も推奨するカカオ‟チュアオ”を使用。

ベネズエラ産の伝説のカカオと謳われる‟チュアオ”を使用したチョコレートアイスクリームと、ホワイトチョコレートのクリームをどちらも楽しめる、シェフ渾身の贅沢な一品です☆

ムースキャラメル(上) オペラ(下)

さらに、チョコレートケーキの王道「オペラ」や、ほろ苦いキャラメルとチョコレートが絡み合う「ムースキャラメル」

サクサクのシュー生地にたっぷりとチョコレートクリームを詰め込んだ「シュー・オ・ショコラ」などのスイーツも登場。

苺とチョコレートのショートケーキ(左) タルトショコラ(左中) シュー・オ・ショコラ(右中) マカロンショコラ(右)

「苺とチョコレートのショートケーキ」は、苺の程よい酸味がしっとりとしたチョコレートジェノワーズを引き立てる味わいです。

シードルジュレ(左)チュロス(中) バナナサンデー(右)

ほかにも「シードルジュレ」や「チュロス」「バナナサンデー」

ショコラのクレームブリュレ

「ショコラのクレームブリュレ」に

ショコラブランのヴェリーヌ(左) クッキー&クリーム(右)

「ショコラブランのヴェリーヌ」「クッキー&クリーム」など、チョコレートをふんだんに使用した多彩なスイーツが12種類用意されます!

スペアリブと 鴨パストラミとモッツァレラチーズのサラダ

ライトミールには、色鮮やかな「鴨パストラミとモッツァレラチーズのサラダ」も登場。

アツアツの「ボストンクラムチャウダー」や、食べ応えのある「スペアリブ」なども堪能できます。

スパークリングワインや赤白ワイン、コーヒー、紅茶など好みの飲み物とともに楽しめるチョコレートスイーツブッフェです☆

アフタヌーンティーセット 〜チョコレート〜

アフタヌーンティーセット 〜チョコレート〜

期間:2024年11月1日(金)〜12月19日(木) 12:00〜 毎日提供

料金:1人 6,200円(税・サ込)

1段目:ショコラのヴェリーヌ/オペラ/タルトショコラ/ミルクチョコのパンナコッタ/シードルジュレ2段目:プレーンスコーン/チョコチップスコーン3段目:サンドイッチ2種ハムと野菜/ツナ玉ねぎ)/ハーブチキンキッシュ/カポナータ飲みもの:ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」や各種コーヒー計23種類より選択※Folium Floris TAKARAZUKA シュガークラフトアーティスト 元宝塚歌劇団 みずき 愛氏がプロデュースした “シュガーレース”付き

人気のアフタヌーンティーも、チョコレートをテーマにしたものが登場。

5種類のスイーツ

1段目には「ショコラブランのヴェリーヌ」や「オペラ」「タルトショコラ」など、チョコレートをふんだんに使用したスイーツ5種類が並びます!

焼きたてスコーン

2段目には、焼きたてスコーン2種をレイアウト。

ホテルならではのセイボリー

3段目にはサンドイッチやキッシュなど、ホテルならではのセイボリーが充実しています。

ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」をはじめ、23種類の飲み物と一緒に楽しめるアフタヌーンティーです☆

希少なカカオ“チュアオ”を使用した、魅惑のチョコレートスイーツブッフェとアフタヌーンティー。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」の「Sweets Parade〜チョコレート〜」は、2024年11月6日より開催です!

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

