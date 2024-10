ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、レディな装いでコーディネートをアップデートできる、ディズニーデザイン「ガウンコート」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ガウンコート」アナと雪の女王/アナ/エルサ

© Disney

価格:15,900円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ボタン留め、左右ポケット

裏地付き

生地:<カットソー>毛55%、ポリエステル45%(メルトン風)、【裏地】<織物>ポリエステル100%(タフタ)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アナと雪の女王』デザインのガウンコート。

フードのティアラモチーフ刺繍がポイントで、ラペル部分も刺繍入りなので顔まわりが華やかになります!

パッと羽織ればカジュアルなのに上品な装いに☆

左右にはポケットも付いています。

デザインは「アナ」と「エルサ」の2種類がラインナップ。

『アナと雪の女王』アナ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「アナ」デザインのガウンコート。

「アナ」のドレスをイメージした深みのあるグリーンを基調としています!

© Disney

ラペル部分には、ドレスに入っている模様を再現した刺繍が施され、エレガントな雰囲気。

小ぶりな模様でさりげないのもポイントです。

© Disney

フード裏には、美しいティアラの刺繍もあしらわれています。

フードをかぶれば、頭にティアラをつけているように見えて楽しい☆

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのガウンコート。

どのようなコーディネートにも合わせやすい、ネイビーを基調としています。

© Disney

ラペル部分には雪の結晶の刺繍入り。

雪の結晶のデザインや大きさも様々で、流れるようなデザインが素敵!

© Disney

「エルサ」デザインもフード裏にティアラの刺繍が施されています。

ティアラの両サイドにも雪の結晶があしらわれ、「エルサ」らしさでいっぱい☆

軽くてあたたかなウール混素材を使用しているのもうれしい。

レディな装いでコーディネートをアップデートできる、ディズニーデザイン「ガウンコート」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

