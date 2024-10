びっくりドンキーが、季節のお酒「フランボワーズレッド」とノンアルコールの「ドンキーフリー(フランボワーズ)」を販売。

ベルギーの伝統製法で醸造された「フランボワーズレッド」は、フルーティーな香りと味わいを愉しめます☆

また、「ドンキーフリー(フランボワーズ)」は、より多くの人に「フランボワーズレッド」を楽しんでもらえるように開発されたノンアルコールドリンクです!

びっくりドンキー「フランボワーズレッド」

販売期間:2024年10月16日(水)〜期間限定

※予定より早く販売を終了することがあります

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」では、2024年10月16日から期間限定で季節のお酒「フランボワーズレッド」とノンアルコールの「ドンキーフリー(フランボワーズ)」を販売。

「フライドポテト S」を一緒に愉しめる「フランボワーズレッドセット」と「ドンキーフリー(フランボワーズ)セット」も登場します!

ベルギーの伝統製法を用いて自社醸造された「フランボワーズレッド」は、フルーティーで華やかな味わいのアルコールドリンク。

「ドンキーフリー(フランボワーズ)」は、お酒が飲めない人や飲めないときでも楽しめるようにと開発された、ノンアルコールドリンクです☆

期間限定 フランボワーズレッド

価格:600円(税込)、フランボワーズレッドセット 700円(税込)

アルコール度数:4%(発泡酒)

※テイクアウト・デリバリーできません

フルーツビールの本場ベルギーに伝わる、伝統的な製法でびっくりドンキーが自社醸造した「フランボワーズレッド」

フルーティーな香りと味わいを愉しめる、ラズベリーのお酒です。

「フランボワーズレッドセット」なら、「フライドポテト S」と一緒にお得に楽しめます☆

期間限定 ドンキーフリー(フランボワーズ)

価格:550円(税込)、ドンキーフリー(フランボワーズ)セット 650円(税込)

※ドンキーフリー(フランボワーズ)はビールテイスト飲料です(ビールではありません)

※20歳未満への提供はお断りしています

※ドンキーフリー(フランボワーズ)は「瓶」で提供

※ドンキーフリー(フランボワーズ)はテイクアウト可、デリバリー不可

「ドンキーフリー(フランボワーズ)」は、様々なシーンでより多くの人に「フランボワーズレッド」の風味や味わいを愉しんでもらえるようにと開発したノンアルコールドリンク。

アルコールが飲めない人・飲めないときも「フランボワーズレッド」の味わいを愉しめます。

また、「ドンキーフリー(フランボワーズ)セット」なら、「フライドポテト S」と一緒に味わえてお得です!

ベルギーの伝統製法で醸造した、フルーティーな香りと味わいを愉しめる、季節限定のお酒。

びっくりドンキーの「フランボワーズレッド」は、2024年10月16日より期間限定で販売です!

※20歳未満の方、車を運転される方へのアルコールの提供はできません

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※この商品は予告なく終了する場合があります

※地域、店舗によって価格が異なります

※一部店舗では取扱いのないメニューがあります

※夜10時以降の注文は10%の深夜料金を追加します

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

