ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいサンリオキャラクターズのグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「シナモロール×=LOVE スーパーラージぬいぐるみVol.2」を紹介します!

セガプライズ サンリオ「シナモロール×=LOVE スーパーラージぬいぐるみVol.2」

© YOANI © 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654734

登場時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約50×26×42cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する、人気アイドルグループ「=LOVE」と「シナモロール」のコラボぬいぐるみ第2弾が登場。

ほっぺやお耳にハートをあしらった「シナモロール」のかわいいぬいぐるみです☆

両耳には「=LOVE」の文字が入ったハートのアクセサリーを身につけています。

愛らしい姿に、メロメロになってしまいそう!

ボリューム感のあるサイズなので、お部屋のアクセントにもぴったりです☆

アイドルグループ「=LOVE」とコラボレーションした「シナモロール」のぬいぐるみ第2弾。

セガプライズの「シナモロール×=LOVE スーパーラージぬいぐるみVol.2」は、2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハートでおめかしした大きなぬいぐるみ!セガプライズ サンリオ「シナモロール×=LOVE」グッズ appeared first on Dtimes.