¡Ú¿·½É¥°¥ë¥á¡Ûµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤ËÉü³è¤·¤¿Ì¾Êª¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥ìー¡Ø¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÀäÉÊ¡Ö¸µÁÄ¤·¤ã¤Ð¤·¤ã¤Ð¥«¥ìー¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¿©³Úweb
¡ü¿·½É¤Î½ñÅ¹¡¦µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤ÎÃÏ²¼1³¬¤Î¿Íµ¤¥«¥ìーÅ¹¡Ø¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥«¥Ä¥«¥ìー¤Ï¤Ê¤¼ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤«¡© ¼Â¿©¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¡¦¿·½É¤Ç½ñÅ¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿·½É»°ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¡Øµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¡Ù¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ2Ç¯¡Ê1927¡ËÇ¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ËÜ²°¤µ¤ó¤Ç¡¢¾¼ÏÂ39¡Ê1965¡ËÇ¯¤Ë¤Ïº£¤Îµª°ËÔ¢²°¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬´°À®¤·¡¢Âç·¿Áí¹ç½ñÅ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1F～8F¤Þ¤Ç¤ÎÇä¾ì¤Ï1400ÄÚ¤â¤¢¤ê¡¢»¨»ï¡¢½ñÀÒ¡¦ÀìÌç½ñ¡¦ÍÎ½ñ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢DVD¡¦Ê¸Ë¼¶ñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÉÊÂ·¤¨¡£4F¤Ë¤Ïµª°ËÔ¢²°¥Ûー¥ë¤È¤¤¤¦·à¾ì¤â¤¢¤ê¡¢°ìÆü¤¤¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·½É¤ÎÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡Öµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Øµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¡Ù¤ÎÃÏ²¼1F¤Ë¤Ï¡¢¾®¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿°û¿©Å¹³¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î©¤Á¿©¤¤¼÷»Ê¤ä¥Ñ¥¹¥¿ÀìÌçÅ¹¡¢¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¤Ê¤Éµ¤·Ú¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜ²°¤ò²ó¤Ã¤¿¸å¤ä¡¢¼Çµï¤ò´Ñ·à¤·¤¿¸å¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ë½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥Ó¥ëÃÏ²¼1F¤Ë¡¢º£Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë2·î¤Ë¥«¥ìー¥¹¥¿¥ó¥É¡Ø¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î2·î¡¢¡Øµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¡Ù¤ÎÃÏ²¼1F¤ËºÆ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ø¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éµª°ËÔ¢²°¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¾¼ÏÂ39¡Ê1965¡ËÇ¯¤Ëµª°ËÔ¢²°¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°´°À®¤ÈÆ±»þ¤ËÃÏ²¼1F¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥«¥ìー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢3Ç¯Á°¤Î2021Ç¯¡Ê7·î¡Ë¡¢µª°ËÔ¢²°¥Ó¥ë¤Î²þÁõ¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ï56Ç¯´Ö¤Î±Ä¶È¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Íâ2022Ç¯1·î¤ËÀ¾¿·½É¤Î¡Ö¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë¡×¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¡Ø¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ëÅ¹¡Ù¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥«¥ìー¤Ïµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤¬»÷¹ç¤¦――¤È»×¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¸ÅÁã¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÃ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¡Ø¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¡È¤·¤ã¤Ð¤·¤ã¤Ð¥«¥ìー¡É¡¢ÀäÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤¼¤Ò¿©¤Ù¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸µÁÄ¤·¤ã¤Ð¤·¤ã¤Ð¥«¥ìー¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥«¥ìー¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¡¢°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹ー¥×¾õ¤Î¤·¤ã¤Ð¤·¤ã¤Ð¤·¤¿¥«¥ìー¥ëー¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëµª°ËÔ¢²°Ì¾Êª¤Ë
¡Ø¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥«¥ìー¤Ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ïÎà¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ùー¥¹¤Î¥«¥ìー¥ëー¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥¹ー¥×¤è¤¦¤Ë¥µ¥é¥µ¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ39Ç¯¤ÎÁÏ¶ÈÅö»þ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¹ー¥×¥«¥ìー¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¾ì½êÊÁ¡¢ÃøÌ¾¿Í¡¦Ê¸²½¿Í¤âÂ¿¤¯µª°ËÔ¢²°¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡È¤·¤ã¤Ð¤·¤ã¤Ð¥«¥ìー¡É¤ÏÀÅ¤«¤ËÂ©Ä¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿º£¤â¤³¤Î¡È¤·¤ã¤Ð¤·¤ã¤Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ï·òºß¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¥¹ー¥×¾õ¤Î¥«¥ìー¤Ç¡¢¿É¤µ¤â¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ëー¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤·¤¿ÍÈ¤²Êª¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥á¥Ë¥åー
¡¡Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ö¥«¥Ä¥«¥ìー¡×¡Ê1000±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¤·¤ã¤Ð¤·¤ã¤Ð¤·¤¿¥«¥ìー¥ëー¤¬¤ª»®¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¥é¥¤¥¹¤ÈÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥íー¥¹¥«¥Ä¤¬1Ëç¥Éー¥ó¡£¤·¤«¤â¡¢Âç¤¤ÊÆÚ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Æù¤Þ¤Ç¥´¥í¥´¥í¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢°µ´¬¤Ç¤·¤ç¡ª
¡Ö¥«¥Ä¥«¥ìー¡×1000±ß
¡¡ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥íー¥¹¥«¥Ä¤Ï¡¢Çö¤¤°á¤Ç¡¢¤«¤¸¤ë¤È¥µ¥¯¥Ã¤È²»¤òÎ©¤Æ¡¢¤ªÆù¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê½À¤é¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«ÍÈ¤²Êª¤Ê¤Î¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥ìー¥ëー¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤È¥Á¥ã¥Ä¥Í¤Î¥Õ¥ëー¥Ä·Ï¤Î´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¡ª ¤Þ¤ë¤ÇÍÈ¤²Êª¤Ë¹ç¤¦¥¦¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤ÇÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¤·¤ã¤Ð¤·¤ã¤Ð¥«¥ìー¥ëー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥íー¥¹¥«¥Ä¤È¤·¤ã¤Ð¤·¤ã¤Ð¥«¥ìー¤ÎÁêÀ¤ÏºÇ¹â¡ª¡Î¿©³Úweb¡Ï
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÆÚ¥Ö¥í¥Ã¥¯Æù¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¥«¥Ä¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ð¤·¤ã¤Ð¥«¥ìー¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤ß¹þ¤ó¤À³Ñ¼Ñ¤Î¤è¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤Ã¤«¤¤¤ªÆù¤¬¥«¥Ä¥«¥ìー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤«¤Ê¤êÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ÇÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤í¤Û¤í¤È½À¤é¤«
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥¹¤â¼êÈ´¤«¤ê¤Ê¤·¡ª ¤·¤ã¤Ð¤·¤ã¤Ð¥«¥ìー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î³Î©¤Á¤è¤¯¹Å¤á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ëー¤ò¤°¤ó¤°¤óµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÈþÌ£¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥«¥ìー¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ËÜ¤ä±é·à¤ò¸«¤ë¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í¡¢¤³¤Î¥«¥ìー¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¡¢µª°ËÔ¢²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ýÅÚ¸¶°¡»Ò¡Ë
¡üSHOP INFO
Å¹Ì¾¡§¥â¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯
½»¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-17-7 µª°ËÔ¢²°¥Ó¥ëB1
±Ä¡§11:00～21:15¡ÊLO20:45¡ËÆü½Ë～21:00 ¡Ê20:30LO¡Ë
µÙ¡§ÌµµÙ