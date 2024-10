ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年10月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ『SPY×FAMILY』グッズを紹介します!

セガプライズ TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズ

登場時期:2024年10月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年10月もTVアニメ『SPY×FAMILY』グッズがセガプライズに登場。

“Luminasta(ルミナスタ)”フィギュアより、Season 1第2クールED衣装の「ロイド・フォージャー」と、リゾート島を楽しむ「アーニャ・フォージャー」がラインナップされます。

「ロイド・フォージャー」のフィギュアは、表情を変えたバージョンとして再び登場です!

TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(ロイド・フォージャー)Season1第2クールED衣装Ver. ばーじょん2

登場時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約4×22cm

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、「ロイド・フォージャー」の“Luminasta(ルミナスタ)”フィギュアが再登場。

Season 1第2クールED衣装をモチーフにした、表情替えバージョンです!

衣服の素材感が伝わるようなテクスチャも、”Luminasta(ルミナスタ)”シリーズの特徴。

編み目やシワなども丁寧に表現されています。

こだわりの彩色表現で、キャラクターをリアルに感じられる出来映え。

作り込まれた表情や髪型もポイントです。

スマートな立ち姿で、いろいろな角度から眺めたくなります☆

台座部分は、「フォージャー家」のリビングをモチーフにしたデザイン。

同じシリーズの「アーニャ・フォージャー」や「ヨル・フォージャー」と並べても楽しめます!

TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(アーニャ・フォージャー)りぞーととうっ!

登場時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約8×16cm

リゾート島で、元気いっぱいにはしゃぐ「アーニャ・フォージャー」も、セガプライズの”Luminasta(ルミナスタ)”に登場。

作中に登場した、リゾート島を楽しむときの衣装をモチーフにしています☆

いきいきとした表情や、動きを感じるポージングも注目ポイント。

動きに合せた衣装のシワも丁寧に作り込まれ、質感が感じられる仕上がりです。

台座部分は舗装路のデザインになっており、段差を下りる様子を切り取っています!

麦わら帽子の編み目や髪の動きもしっかり表現。

元気でかわいい「アーニャ・フォージャー」を飾って楽しめます☆

Season 1第2クールED衣装の「ロイド・フォージャー」と、リゾート島を楽しむ「アーニャ・フォージャー」のフィギュア。

セガプライズのTVアニメ『SPY×FAMILY』グッズは、2024年10月より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

