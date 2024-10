ENHYPEN「PEACH JOHN」のふわもこコレクションを着用！冬シーズンのスペシャルムービーが解禁

ピーチ・ジョンは、2024年10月16日(水)に30周年企画として、今年春から引き続きグローバルグループENHYPENをモデルに迎えた、冬の新作ユニセックスルームウェアの動画を公開した。今年のラストを飾る冬シーズンは、新作の「ホイップリーメッセージロゴパジャマ」をはじめとしたラブリーなふわもこコレクションを着用したメンバー達と、キラキラ輝くホリデーシーズンを一緒に過ごしているかような雰囲気の動画になっている。

新作は本日10時より公式通販サイト、全国のストア、外部通販サイト(ZOZOTOWN、Wacoalウェブストア)にて発売。着心地抜群のふわふわ、もこもこの、冬にぴったりな新作ホリデーパジャマは、「dream of ME」という可愛いメッセージ入り。ゆったりとしたシルエットで楽ちんな着用感。全色、後ろ襟下にはオリジナルのゴールドのロゴプレートつきで、同シリーズのアイテム「ホイップリーふわふわパーカー」「ふわふわフリースブランケット」と合わせてのコーディネートがおすすめ。とにかく肌触りが柔らかくて気持ちいい、ゆったり被れるフード付きパーカーは、フード口・袖口・ポケット口の配色と、胸元のメッセージ刺しゅう「Meet me in my dream」がデザインポイント。寒い冬にさっと羽織れる便利アイテムだ。軽くて、滑らかなふんわりと柔らかい肌触りのブランケットは、体を包みこんでくれる大きめのサイズで、寒い時期に大活躍! ピンクベースの「チェック」とアルファベットが散らばった「プリント」の2色展開。ギフトにもおすすめ。

■商品概要

「ホイップリーメッセージロゴパジャマ」

価格:¥7,600(本体価格¥6,910)

サイズ:1、2、3

カラー:ブルー、ピンク、グレージュ(全3色)

商品ページはこちら



「ホイップリーふわふわパーカー」

価格:¥5,980(本体価格¥5,437)

サイズ:1、2

カラー:ブルー、ピンク、グレージュ(全3色)

商品ページはこちら



「ふわふわフリースブランケット」

価格:¥4,500(本体価格¥4,091)

サイズ:ワンサイズ

カラー:チェック、プリント(全2色)

商品ページはこちら



■関連リンク

「PEACH JOHN with ENHYPEN」特設ページ