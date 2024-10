タイNo.1*インフルエンサープロデュースのリップ専門ブランド『Lipit.(リップイット)』の日本初上陸記念イベントが、2024年10月9日(水)に開催されました。上陸を記念して、公式通販サイト「JFラボコスメ」にて、溶岩(ラバ)のようにとろける美容液リップ「Lipit. クリッククリック ラバリップ」が送料無料&ポイント10倍となるキャンペーンも実施中です。

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント開催

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

LIP + DELICIOUS​=LIPLICIOUS

“Delicious lips that not only look ​but also feel healthy”



見た目の美しさだけでなく、自然由来のエキスの力を活用したフルーティーな香りと美容成分で、唇の健康を目指すリップ専門ブランド『Lipit.(リップイット)』。



SNS総フォロワー360万超え(2024年10月時点)のタイNo.1*美容インフルエンサー『ナット=ニサーマニー ラートウォラポン(Nutt-Nisamanee Lertvorapong)​』がプロデュースしています。



日本上陸第一弾の「Lipit. クリッククリック ラバリップ」は、ひと塗りで鮮やかな発色とツヤぷる唇を同時に叶える美容液リップ。ブランドのモットーである「すべてをひとつにした便利な製品」を象徴しています。



そんな『Lipit.(リップイット)』の日本初上陸を記念したイベントが、2024年10月9日(水)、都内会場「House of OMOTESANDO」にて開催されました。



ブランドの世界観を表現した会場で、プロデューサーによる開発背景やコンセプトのご紹介、ヘアメイクアップアーティストによるメイクデモンストレーションが行われました。

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

プロデューサーのタイNo.1*インフルエンサーが登壇!

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

イベントのため、プロデューサーのナット=ニサーマニー ラートウォラポンがタイより来日。ブランド誕生秘話やコンセプト、商品の魅力を教えてくれました。

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

<ブランド誕生秘話>

『Lipit.(リップイット)』のブランド誕生のきっかけとなったのは、プロデューサー自身の唇のコンプレックスであったことを語ってくれました。



ナット「昔から唇が乾燥してひび割れやすく、いつも無意識に唇をいじってしまう癖がありました。神様がとても綺麗にしてくれたのに、なんで唇だけが乾燥しているのだろうと、からかわれることもありました。もしリップケアができるブランドを作れば、大成功するに違いないと思いました。」



美しい唇を実現するリップを作ったことで、今では自信が持てるようになったそう。

<開発背景とタイでの大反響>

ナット「最初に私は、色付きで保湿もできるリップを発売しました。実は、私は色付きの口紅にアレルギーがあり、塗ると唇がさらに乾燥してしまうんです。そこで、綺麗なだけでなく、保湿効果があり、唇のひび割れを防げる色付きリップを作りました。そして「Lip」と「Delicious」を組み合わせた「Lip-Licious」という名前をつけました。」



そうしてコンセプトを固め、問題解決に向けて開発を進めたことを教えてくれました。



今回、日本に初上陸した「クリッククリック ラバリップ」は、タイで昨年12月に発売され、1年経たず約35万本を売り上げる大人気商品なのだそう。

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

<「Lipit. クリッククリック ラバリップ」について>

イベントで、ナットさんはドレスとお揃いの『04 ベリーフォンデュ(ベリーレッド)』を使用。乾燥対策に役立つのでこれからの季節にもばっちりのアイテムです。



日本に来てドン・キホーテ先行発売を見たところ、売り切れている店舗があり、嬉しくて涙が出たというエピソードも。



ナット「皆さんの唇の悩みを解決できるよう、このリップには多くの保湿成分が含まれており、色素沈着を軽減する効果もあります。ぜひ皆さんにも手に取ってみてください。」



ナットさんから皆さんへメッセージを送ると、客席からは大きな拍手が起こりました。

Zutti Mattia(ズッチ マティア)からのサプライズ

『Lipit.(リップイット)』の日本初上陸を直接お祝いしたいと、動画クリエイター、モデル、メイクアップアーティストとして活躍する、Zutti Mattia(ズッチ マティア)が、かけつけました。

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

Zuttiさんからナットさんへ、サプライズで花束も。



お二人は元々お友達で、今回、日本にナットさんプロデュースのブランドが日本初上陸するということで、これはお祝いしたいと思い、かけつけてくれたのだとか!



お二人が並ぶとさらに華やかとなり、会場では大きな歓声が上がりました。

たにぐち翠彩によるメイクデモンストレーション

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

続いて、ヘアメイクアップアーティストのたにぐち翠彩が登壇し、「Lipit. クリッククリック ラバリップ」を使ったメイクのデモンストレーションを行いました。



デイリーに使えるナチュラルなリップの合わせ方と、秋に使えるこっくりとした大人っぽいメイク方法を伝授してくれました。

メイク方法

【デイリーメイク】

デイリーメイクでは、01 ローズハニープリン(ベイビーピンク)を使用。オフィスや普段使い、寝る前に少し乾燥しているなという時や、すっぴんメイクにも使いやすいカラー。



‘鷁鵑曚疋リックして使います。1度繰り出すと戻らなくなるため、使う分だけ繰り出すのがポイント。

△垢戮蕕擦襪茲Δ鵬漆阿ら塗っていきます。

唇の山と下、中心にのせて伸ばします。そのまま塗り広げても、自分の指で伸ばしてもOK。



1回塗りだと、唇の膜のような保湿感のあるナチュラルな仕上がりに。

2-3回重ねるとしっかり発色。真ん中だけ重ねるとぷっくり、柔らかな印象に。



みずみずしく、ツヤツヤの粘膜リップのような可愛い仕上がりに。



【秋のこっくりメイク】

秋冬はブラウンなど濃いめのアイメイクも増えてくるので、それに合わせてリップは03や04を使うのがおすすめ。リップをしっかりめに仕上げたい時は、アイメイクの濃さは程よく調整します。秋はチークをぶわっと広めにのせるのがトレンド。顎先にも少し入れると可愛く仕上がります。



今回のメイクでは、たにぐち翠彩さんお気に入りの『03 チョコフォンダン(ヌーディーブラウン)』を使用。重ね方次第で濃さも調整しやすいカラー。甘いチョコの香りもポイントです。



‘鷁鵑曚疋リックして使います。

⊂綽阿らのせていきます。

次に下唇にのせます。

た阿了海里箸海蹐砲盻鼎妖匹蠅靴泙后唇の山を少しつぶすと、ぽてっとしたラグジュアリーな印象に。



ブラウン系で秋っぽい、唇が主役のメイクが完成。



じゅわっとした発色でメイクになじみやすく、マットなリップの上などから重ねても、おしゃれな印象になります。



アルコールフリーで保湿力が高く、4色どれも甘くて食べたくなるような良い香り付き。



上から重ねても色が混ざったりせず、様々なメイクで使いやすいアイテム。ペンシルタイプはなかなかないのでカバンの中に潜ませておけるのもポイントです。

『Lipit.(リップイット)』メイク 『Lipit.(リップイット)』メイク

ナットからのサインとメッセージ

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

ナットさんが再度ご登壇され、バックボードにサインも。

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

最後にナットさんから、日本が大好きなことや感謝のメッセージがあり、明るく華やかな雰囲気で、大盛況のうちにステージは幕を閉じました。

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

『Lipit.(リップイット)』の世界観を演出したコンテンツ

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

ブランドの世界観が伝わる装飾が施された会場には、ドリンクやフード、フォトスポット、タッチアップスペース、ビューティーアドバイザーによるメイクアップコーナーなど、楽しめるコンテンツも多数。

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

イベント限定でオリジナルリップチャームが制作できるDIYスペースも。

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

手にとって試したり、記念撮影などを行い、新作の世界観が楽しめました。

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント 『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベント

ナット=ニサーマニー ラートウォラポンとは

ナット=ニサーマニー ラートウォラポン(Nutt-Nisamanee Lertvorapong) ナット=ニサーマニー ラートウォラポン(Nutt-Nisamanee Lertvorapong)

ナット=ニサーマニー ラートウォラポン(Nutt-Nisamanee Lertvorapong)

SNS総フォロワー360万超え(2024年10月時点)。ニューハーフモデル、メイクアップアーティスト、美容ブロガー、YouTuber ​とマルチに活躍。



「THAILAND ZOCIAL AWARDS2020」のインフルエンサー部門で<ビューティー賞>を受賞​​。タイのデジタルマーケティング会社ANGAが、2023年2月16日に発行した調査結果でも<2023年ビューティーインフルエンサーランキング>の1位にランクイン​*するなど、絶大な支持を集める。

日本初上陸記念!期間限定送料無料&ポイント10倍キャンペーン

「Lipit. クリッククリック ラバリップ」キャンペーン 「Lipit. クリッククリック ラバリップ」キャンペーン

公式通販サイト「JFラボコスメ」にて「Lipit. クリッククリック ラバリップ」が期間限定で、送料無料&ポイント10倍となるキャンペーンが開催されています。



キャンペーン期間:10/8(火)12時ー10/23(水)12時まで

Lipit. クリッククリック ラバリップ

タイコスメ Lipit.(リップイット)クリッククリック ラバリップ タイコスメ Lipit.(リップイット)クリッククリック ラバリップ

唇にのせた瞬間、溶岩(ラバ)のようにとろけるなめらかな質感で、ガラスコーティングしたかのようなツヤぷる唇を演出する美容液リップ。ルージュの血色感とスリーピングマスクのような保湿ケアを両立した、欲張りリップです。べたつかず長時間うるおいを密着キープしてくれます。



ノック式のペンシルリップだからササっと塗って、すぐに可愛いが完成する頼りになる1本。



ピリピリとした刺激を引き起こすカプサイシンなどのプランプ成分は配合されておらず、デリケートな唇のことを考えたアルコールフリー処方です。



8種の美容成分を贅沢に配合(全て保湿)

・ビタミンE(酢酸トコフェロール)

・ビタミンC(3−O−エチルアスコルビン酸)

・アセチルグルコサミン

・アデノシン

・アラントイン

・グリチルリチン酸2K

・ナイアシンアミド

・ガラクトミセス培養液

カラーバリエーション(全4色)

タイコスメ Lipit.(リップイット)クリッククリック ラバリップ タイコスメ Lipit.(リップイット)クリッククリック ラバリップ

スイーツをモチーフとした色とフルーティーな香りが唇に甘く溶け込むようになじみます。一度塗りで、すっぴん風のナチュラルな発色。2〜3度重ねることで深みのあるムーディなスタイルを演出できます。



<全4種>

01 ローズハニープリン(ベイビーピンク)

02 ピーチシロップ(コーラルピーチ)

03 チョコフォンダン(ヌーディーブラウン)

04 ベリーフォンデュ(ベリーレッド)



※ 1〜2mmほど中身を繰り出して使用します。一度繰り出した中身は戻らないので、出し過ぎにご注意ください。

商品情報

商品名:Lipit. クリッククリック ラバリップ



<全4種>

内容量:1.9g

価格:1,200円(税抜)/1,320円(税込)

MADE IN CHINA



公式通販サイト「JFラボコスメ」にて、10月8日(水)12時〜10月23日(水)12時まで、送料無料&ポイント10倍キャンペーンを開催中。



2024年9月13日(金)より全国のドン・キホーテにて先行発売中。



※店舗により取扱開始時間が前後する可能性がございます。取り扱いの確認は各店舗にてお問い合わせくださいませ。



*ビューティーインフルエンサーランキング 第1位(タイのデジタルマーケティング会社ANGA 調査/2023年2月16日発行)

絶対に購入したいなら?

注目度の高いブランドのアイテムは即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので早めにチェックしておきましょう。



プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが購入方法が3種類あります。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法を確認しましょう。

‥稿で購入する

プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが全国発売でしっかりと在庫を持っていることがほとんどなのでお店に出向きましょう。



ただ、人気な商品やカラーはすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めにお店に足を運ぶことをおすすめします。



プチプラ・ドラコスは、お店によって店頭発売の日時が数日前後する場合がありますので、お近くのお店を何店舗か調べておくと良いかもしれません。



「Lipit. クリッククリック ラバリップ」は、2024年9月13日(金)より全国のドン・キホーテにて先行発売中です。

ネット通販(オンラインショップ)で購入する

近年ではネット限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に登録を済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラックストアの通販サイトなど様々な通販サイトで同時に発売開始されるケースもありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

どの通販サイトで買うべきなの?

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定でキャンペーンを開催していたり、先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけがついてくるブランドもあります。



「Lipit. クリッククリック ラバリップ」は、公式通販サイト「JFラボコスメ」にて発売されています。10月8日(水)12時〜10月23日(水)12時まで、送料無料&ポイント10倍キャンペーンを開催中です。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。また、ロフトや東急ハンズ、各ドラックストア運営の通販サイトなどで販売されている場合も多いのでご自身にあった通販サイトを選んでください。



プチプラ・ドラコスの商品の中には販売店舗によって価格が異なる場合がありますので、価格がオープンプライスの場合は、いくつかのサイトを比較すると良いかもしれません。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。



「Lipit. クリッククリック ラバリップ」は、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)で発売されています。

「Lipit.(リップイット)」の美容液リップで血色感と保湿ケアを両立

いかがでしたか?今回は『Lipit.(リップイット)』日本初上陸イベントの様子ををご紹介しました。

公式通販サイトでは期間限定で、送料無料&ポイント10倍キャンペーンを開催中なので、気になった方はぜひお早めに。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2024年秋・冬コスメの最新情報を更新しているので、ぜひあわせてチェックしてみてください♡

ふぉーちゅんとは?

過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE(ふぉーちゅん)。



現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴6年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。



<ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧>

●日本化粧品検定(コスメ検定)1級

●コスメコンシェルジュ

●顔タイプアドバイザー1級

●化粧品成分検定1級(化粧品成分上級スペシャリスト)

●日本メイクアップ知識検定試験(ベーシック)

●パーソナルカラーアナリスト(12タイプ診断)



そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ(中国 / 韓国 / タイetc.) などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け!



新作コスメ情報だけでなく、スキンケア検証やメイク動画など、様々な美容コンテンツを毎日配信しています。

あなたの「欲しい」がきっとみつかる美容メディアです♡



▶︎FORTUNE(ふぉーちゅん)編集部の編集ポリシーについては下記をご覧ください。

https://fortune-girl.com/guideline