¡ÖLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡×ÆüËÜ½é¾åÎ¦µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀøÆþ¡ª¥¿¥¤No.1*¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ÅÐÃÅ¤â
¥¿¥¤No.1*¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥ê¥Ã¥×ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ½é¾åÎ¦µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢2024Ç¯10·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾åÎ¦¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡×¤Ë¤Æ¡¢ÍÏ´ä¡Ê¥é¥Ð¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤í¤±¤ëÈþÍÆ±Õ¥ê¥Ã¥×¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤¬Á÷ÎÁÌµÎÁ¡õ¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
LIP + DELICIOUS¡áLIPLICIOUS
¡ÈDelicious lips that not only look but also feel healthy¡É
¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Á³Í³Íè¤Î¥¨¥¥¹¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤ÈÈþÍÆÀ®Ê¬¤Ç¡¢¿°¤Î·ò¹¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥ê¥Ã¥×ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡Ù¡£
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼360ËüÄ¶¤¨¡Ê2024Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¤Î¥¿¥¤No.1*ÈþÍÆ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ø¥Ê¥Ã¥È¡á¥Ë¥µ¡¼¥Þ¥Ë¡¼ ¥é¡¼¥È¥¦¥©¥é¥Ý¥ó¡ÊNutt-Nisamanee Lertvorapong¡Ë¡Ù¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¾åÎ¦Âè°ìÃÆ¤Î¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤È¥Ä¥ä¤×¤ë¿°¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ëÈþÍÆ±Õ¥ê¥Ã¥×¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤¿ÊØÍø¤ÊÀ½ÉÊ¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ½é¾åÎ¦¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢2024Ç¯10·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÅÔÆâ²ñ¾ì¡ÖHouse of OMOTESANDO¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë³«È¯ÇØ·Ê¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤´¾Ò²ð¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈDelicious lips that not only look but also feel healthy¡É
¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Á³Í³Íè¤Î¥¨¥¥¹¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤ÈÈþÍÆÀ®Ê¬¤Ç¡¢¿°¤Î·ò¹¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥ê¥Ã¥×ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡Ù¡£
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼360ËüÄ¶¤¨¡Ê2024Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¤Î¥¿¥¤No.1*ÈþÍÆ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ø¥Ê¥Ã¥È¡á¥Ë¥µ¡¼¥Þ¥Ë¡¼ ¥é¡¼¥È¥¦¥©¥é¥Ý¥ó¡ÊNutt-Nisamanee Lertvorapong¡Ë¡Ù¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¾åÎ¦Âè°ìÃÆ¤Î¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤È¥Ä¥ä¤×¤ë¿°¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ëÈþÍÆ±Õ¥ê¥Ã¥×¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤¿ÊØÍø¤ÊÀ½ÉÊ¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ½é¾åÎ¦¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢2024Ç¯10·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÅÔÆâ²ñ¾ì¡ÖHouse of OMOTESANDO¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë³«È¯ÇØ·Ê¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤´¾Ò²ð¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¿¥¤No.1*¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¡ª
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ê¥Ã¥È¡á¥Ë¥µ¡¼¥Þ¥Ë¡¼ ¥é¡¼¥È¥¦¥©¥é¥Ý¥ó¤¬¥¿¥¤¤è¤êÍèÆü¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ã¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡ä
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¼«¿È¤Î¿°¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥Ã¥È¡ÖÀÎ¤«¤é¿°¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤Ò¤Ó³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÌµ°Õ¼±¤Ë¿°¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÍÍ¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¿°¤À¤±¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òºî¤ì¤Ð¡¢ÂçÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Èþ¤·¤¤¿°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥Ê¥Ã¥È¡ÖÀÎ¤«¤é¿°¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤Ò¤Ó³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÌµ°Õ¼±¤Ë¿°¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÍÍ¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¿°¤À¤±¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òºî¤ì¤Ð¡¢ÂçÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Èþ¤·¤¤¿°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡ã³«È¯ÇØ·Ê¤È¥¿¥¤¤Ç¤ÎÂçÈ¿¶Á¡ä
¥Ê¥Ã¥È¡ÖºÇ½é¤Ë»ä¤Ï¡¢¿§ÉÕ¤¤ÇÊÝ¼¾¤â¤Ç¤¤ë¥ê¥Ã¥×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢»ä¤Ï¿§ÉÕ¤¤Î¸ý¹È¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÉ¤ë¤È¿°¤¬¤µ¤é¤Ë´¥Áç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢åºÎï¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¿°¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤òËÉ¤²¤ë¿§ÉÕ¤¥ê¥Ã¥×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖLip¡×¤È¡ÖDelicious¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖLip-Licious¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤¦¤·¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸Ç¤á¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÇºòÇ¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢1Ç¯·Ð¤¿¤ºÌó35ËüËÜ¤òÇä¤ê¾å¤²¤ëÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸Ç¤á¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÇºòÇ¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢1Ç¯·Ð¤¿¤ºÌó35ËüËÜ¤òÇä¤ê¾å¤²¤ëÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ã¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥Ê¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¥É¥ì¥¹¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¡Ø04 ¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡Ê¥Ù¥ê¡¼¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Ù¤ò»ÈÍÑ¡£´¥ÁçÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢´ò¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¥Ê¥Ã¥È¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿°¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿§ÁÇÄÀÃå¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¥Ê¥Ã¥È¤µ¤ó¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢´ò¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¥Ê¥Ã¥È¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿°¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿§ÁÇÄÀÃå¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¥Ê¥Ã¥È¤µ¤ó¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Zutti Mattia¡Ê¥º¥Ã¥Á ¥Þ¥Æ¥£¥¢¡Ë¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ½é¾åÎ¦¤òÄ¾ÀÜ¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢Zutti Mattia¡Ê¥º¥Ã¥Á ¥Þ¥Æ¥£¥¢¡Ë¤¬¡¢¤«¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
Zutti¤µ¤ó¤«¤é¥Ê¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ø¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²ÖÂ«¤â¡£
¤ªÆó¿Í¤Ï¸µ¡¹¤ªÍ§Ã£¤Ç¡¢º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ë¥Ê¥Ã¥È¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤«¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡ª
¤ªÆó¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤µ¤é¤Ë²Ú¤ä¤«¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÆó¿Í¤Ï¸µ¡¹¤ªÍ§Ã£¤Ç¡¢º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ë¥Ê¥Ã¥È¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤«¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡ª
¤ªÆó¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤µ¤é¤Ë²Ú¤ä¤«¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Ë¤°¤Á¿éºÌ¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¿¤Ë¤°¤Á¿éºÌ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë»È¤¨¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥ê¥Ã¥×¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤È¡¢½©¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë»È¤¨¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥ê¥Ã¥×¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤È¡¢½©¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥¯ÊýË¡
¡Ú¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¥¤¥¯¡Û
¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢01 ¥í¡¼¥º¥Ï¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÉáÃÊ»È¤¤¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¾¯¤·´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦»þ¤ä¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥á¥¤¥¯¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¡£
¡Æó²ó¤Û¤É¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£1ÅÙ·«¤ê½Ð¤¹¤ÈÌá¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¦Ê¬¤À¤±·«¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢¤¹¤Ù¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë²¼¿°¤«¤éÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£¿°¤Î»³¤È²¼¡¢Ãæ¿´¤Ë¤Î¤»¤Æ¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÉ¤ê¹¤²¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»Ø¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤âOK¡£
1²óÅÉ¤ê¤À¤È¡¢¿°¤ÎËì¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝ¼¾´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
2-3²ó½Å¤Í¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿§¡£¿¿¤óÃæ¤À¤±½Å¤Í¤ë¤È¤×¤Ã¤¯¤ê¡¢½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÎÇ´Ëì¥ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡Ú½©¤Î¤³¤Ã¤¯¤ê¥á¥¤¥¯¡Û
½©Åß¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤ÉÇ»¤¤¤á¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥Ã¥×¤Ï03¤ä04¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥ê¥Ã¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÎÇ»¤µ¤ÏÄø¤è¤¯Ä´À°¤·¤Þ¤¹¡£½©¤Ï¥Á¡¼¥¯¤ò¤Ö¤ï¤Ã¤È¹¤á¤Ë¤Î¤»¤ë¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡£³ÜÀè¤Ë¤â¾¯¤·Æþ¤ì¤ë¤È²Ä°¦¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ë¤°¤Á¿éºÌ¤µ¤ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ø03 ¥Á¥ç¥³¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¡Ê¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡Ù¤ò»ÈÍÑ¡£½Å¤ÍÊý¼¡Âè¤ÇÇ»¤µ¤âÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¡£´Å¤¤¥Á¥ç¥³¤Î¹á¤ê¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Æó²ó¤Û¤É¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¾å¿°¤«¤é¤Î¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£¼¡¤Ë²¼¿°¤Ë¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
¤¿°¤Î»³¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â½Å¤ÍÅÉ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿°¤Î»³¤ò¾¯¤·¤Ä¤Ö¤¹¤È¡¢¤Ý¤Æ¤Ã¤È¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Ç½©¤Ã¤Ý¤¤¡¢¿°¤¬¼çÌò¤Î¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¡£
¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤·¤¿È¯¿§¤Ç¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥ê¥Ã¥×¤Î¾å¤Ê¤É¤«¤é½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢4¿§¤É¤ì¤â´Å¤¯¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤¹á¤êÉÕ¤¡£
¾å¤«¤é½Å¤Í¤Æ¤â¿§¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ú¥ó¥·¥ë¥¿¥¤¥×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤ËÀø¤Þ¤»¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢01 ¥í¡¼¥º¥Ï¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÉáÃÊ»È¤¤¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¾¯¤·´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦»þ¤ä¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥á¥¤¥¯¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¡£
¡Æó²ó¤Û¤É¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£1ÅÙ·«¤ê½Ð¤¹¤ÈÌá¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¦Ê¬¤À¤±·«¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢¤¹¤Ù¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë²¼¿°¤«¤éÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£¿°¤Î»³¤È²¼¡¢Ãæ¿´¤Ë¤Î¤»¤Æ¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÉ¤ê¹¤²¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»Ø¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤âOK¡£
1²óÅÉ¤ê¤À¤È¡¢¿°¤ÎËì¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝ¼¾´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
2-3²ó½Å¤Í¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿§¡£¿¿¤óÃæ¤À¤±½Å¤Í¤ë¤È¤×¤Ã¤¯¤ê¡¢½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÎÇ´Ëì¥ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡Ú½©¤Î¤³¤Ã¤¯¤ê¥á¥¤¥¯¡Û
½©Åß¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤ÉÇ»¤¤¤á¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥Ã¥×¤Ï03¤ä04¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥ê¥Ã¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÎÇ»¤µ¤ÏÄø¤è¤¯Ä´À°¤·¤Þ¤¹¡£½©¤Ï¥Á¡¼¥¯¤ò¤Ö¤ï¤Ã¤È¹¤á¤Ë¤Î¤»¤ë¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡£³ÜÀè¤Ë¤â¾¯¤·Æþ¤ì¤ë¤È²Ä°¦¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ë¤°¤Á¿éºÌ¤µ¤ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ø03 ¥Á¥ç¥³¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¡Ê¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡Ù¤ò»ÈÍÑ¡£½Å¤ÍÊý¼¡Âè¤ÇÇ»¤µ¤âÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¡£´Å¤¤¥Á¥ç¥³¤Î¹á¤ê¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Æó²ó¤Û¤É¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¾å¿°¤«¤é¤Î¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£¼¡¤Ë²¼¿°¤Ë¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
¤¿°¤Î»³¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â½Å¤ÍÅÉ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿°¤Î»³¤ò¾¯¤·¤Ä¤Ö¤¹¤È¡¢¤Ý¤Æ¤Ã¤È¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Ç½©¤Ã¤Ý¤¤¡¢¿°¤¬¼çÌò¤Î¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¡£
¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤·¤¿È¯¿§¤Ç¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥ê¥Ã¥×¤Î¾å¤Ê¤É¤«¤é½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢4¿§¤É¤ì¤â´Å¤¯¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤¹á¤êÉÕ¤¡£
¾å¤«¤é½Å¤Í¤Æ¤â¿§¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ú¥ó¥·¥ë¥¿¥¤¥×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤ËÀø¤Þ¤»¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡Ù¥á¥¤¥¯
¥Ê¥Ã¥È¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Ê¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬ºÆÅÙ¤´ÅÐÃÅ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¥µ¥¤¥ó¤â¡£
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
ºÇ¸å¤Ë¥Ê¥Ã¥È¤µ¤ó¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õ¡¼¥É¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ¿¿ô¡£
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥Ã¥×¥Á¥ã¡¼¥à¤¬À©ºî¤Ç¤¤ëDIY¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¡£
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ»î¤·¤¿¤ê¡¢µÇ°»£±Æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Ê¥Ã¥È¡á¥Ë¥µ¡¼¥Þ¥Ë¡¼ ¥é¡¼¥È¥¦¥©¥é¥Ý¥ó¤È¤Ï
¥Ê¥Ã¥È¡á¥Ë¥µ¡¼¥Þ¥Ë¡¼ ¥é¡¼¥È¥¦¥©¥é¥Ý¥ó¡ÊNutt-Nisamanee Lertvorapong¡Ë
¥Ê¥Ã¥È¡á¥Ë¥µ¡¼¥Þ¥Ë¡¼ ¥é¡¼¥È¥¦¥©¥é¥Ý¥ó¡ÊNutt-Nisamanee Lertvorapong¡Ë
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼360ËüÄ¶¤¨¡Ê2024Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¡£¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥â¥Ç¥ë¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÈþÍÆ¥Ö¥í¥¬¡¼¡¢YouTuber ¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£
¡ÖTHAILAND ZOCIAL AWARDS2020¡×¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ÉôÌç¤Ç¡ã¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¾Þ¡ä¤ò¼õ¾Þ¡£¥¿¥¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼ÒANGA¤¬¡¢2023Ç¯2·î16Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤â¡ã2023Ç¯¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡ä¤Î1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó*¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡ÖTHAILAND ZOCIAL AWARDS2020¡×¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ÉôÌç¤Ç¡ã¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¾Þ¡ä¤ò¼õ¾Þ¡£¥¿¥¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼ÒANGA¤¬¡¢2023Ç¯2·î16Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤â¡ã2023Ç¯¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡ä¤Î1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó*¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£
ÆüËÜ½é¾åÎ¦µÇ°¡ª´ü´Ö¸ÂÄêÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡õ¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡×¤Ë¤Æ¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¡õ¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§10/8¡Ê²Ð¡Ë12»þ¡¼10/23¡Ê¿å¡Ë12»þ¤Þ¤Ç
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§10/8¡Ê²Ð¡Ë12»þ¡¼10/23¡Ê¿å¡Ë12»þ¤Þ¤Ç
Lipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×
¥¿¥¤¥³¥¹¥á Lipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×
¿°¤Ë¤Î¤»¤¿½Ö´Ö¡¢ÍÏ´ä¡Ê¥é¥Ð¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤í¤±¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤×¤ë¿°¤ò±é½Ð¤¹¤ëÈþÍÆ±Õ¥ê¥Ã¥×¡£¥ë¡¼¥¸¥å¤Î·ì¿§´¶¤È¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝ¼¾¥±¥¢¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢ÍßÄ¥¤ê¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤Ù¤¿¤Ä¤«¤ºÄ¹»þ´Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÌ©Ãå¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ã¥¯¼°¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¥ê¥Ã¥×¤À¤«¤é¥µ¥µ¤Ã¤ÈÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë²Ä°¦¤¤¤¬´°À®¤¹¤ëÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë1ËÜ¡£
¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿»É·ã¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥ó¥×À®Ê¬¤ÏÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¿°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼½èÊý¤Ç¤¹¡£
8¼ï¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾¡Ë
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óE¡Ê¿Ý»À¥È¥³¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¡Ë
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ê£³¡Ý£Ï¡Ý¥¨¥Á¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡Ë
¡¦¥¢¥»¥Á¥ë¥°¥ë¥³¥µ¥ß¥ó
¡¦¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó
¡¦¥¢¥é¥ó¥È¥¤¥ó
¡¦¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À£²£Ë
¡¦¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É
¡¦¥¬¥é¥¯¥È¥ß¥»¥¹ÇÝÍÜ±Õ
¥Î¥Ã¥¯¼°¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¥ê¥Ã¥×¤À¤«¤é¥µ¥µ¤Ã¤ÈÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë²Ä°¦¤¤¤¬´°À®¤¹¤ëÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë1ËÜ¡£
¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿»É·ã¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥ó¥×À®Ê¬¤ÏÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¿°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼½èÊý¤Ç¤¹¡£
8¼ï¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾¡Ë
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óE¡Ê¿Ý»À¥È¥³¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¡Ë
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ê£³¡Ý£Ï¡Ý¥¨¥Á¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡Ë
¡¦¥¢¥»¥Á¥ë¥°¥ë¥³¥µ¥ß¥ó
¡¦¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó
¡¦¥¢¥é¥ó¥È¥¤¥ó
¡¦¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À£²£Ë
¡¦¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É
¡¦¥¬¥é¥¯¥È¥ß¥»¥¹ÇÝÍÜ±Õ
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÁ´4¿§¡Ë
¥¿¥¤¥³¥¹¥á Lipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¿§¤È¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤¬¿°¤Ë´Å¤¯ÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£°ìÅÙÅÉ¤ê¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈ¯¿§¡£2¡Á3ÅÙ½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥à¡¼¥Ç¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÁ´4¼ï¡ä
01 ¥í¡¼¥º¥Ï¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë
02 ¥Ô¡¼¥Á¥·¥í¥Ã¥×¡Ê¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¡¼¥Á¡Ë
03 ¥Á¥ç¥³¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¡Ê¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë
04 ¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡Ê¥Ù¥ê¡¼¥ì¥Ã¥É¡Ë
¢¨ 1¡Á2mm¤Û¤ÉÃæ¿È¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ·«¤ê½Ð¤·¤¿Ãæ¿È¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð¤·²á¤®¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÁ´4¼ï¡ä
01 ¥í¡¼¥º¥Ï¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë
02 ¥Ô¡¼¥Á¥·¥í¥Ã¥×¡Ê¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¡¼¥Á¡Ë
03 ¥Á¥ç¥³¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¡Ê¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë
04 ¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡Ê¥Ù¥ê¡¼¥ì¥Ã¥É¡Ë
¢¨ 1¡Á2mm¤Û¤ÉÃæ¿È¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ·«¤ê½Ð¤·¤¿Ãæ¿È¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð¤·²á¤®¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§Lipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×
¡ãÁ´4¼ï¡ä
ÆâÍÆÎÌ¡§1.9g
²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
MADE IN CHINA
¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡×¤Ë¤Æ¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¡Á10·î23Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤Þ¤Ç¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¡õ¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£
2024Ç¯9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·³«»Ï»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê°·¤¤¤Î³ÎÇ§¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
*¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥° Âè1°Ì¡Ê¥¿¥¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼ÒANGA Ä´ºº¡¿2023Ç¯2·î16ÆüÈ¯¹Ô¡Ë
¡ãÁ´4¼ï¡ä
ÆâÍÆÎÌ¡§1.9g
²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
MADE IN CHINA
¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡×¤Ë¤Æ¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¡Á10·î23Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤Þ¤Ç¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¡õ¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£
2024Ç¯9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·³«»Ï»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê°·¤¤¤Î³ÎÇ§¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
*¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥° Âè1°Ì¡Ê¥¿¥¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼ÒANGA Ä´ºº¡¿2023Ç¯2·î16ÆüÈ¯¹Ô¡Ë
ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÂ¨´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¯Çä¤Î»þ´ü¤òÆ¨¤¹¤È°ìÀ¸¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¶¥ÁèÎ¨¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤âÄÉ²ÃÈ¯Çä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü´ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Å¹Æ¬¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬Á´¹ñÈ¯Çä¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤¹¤é³«¤±¤º¤Ë¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
¡¸ø¼°ÄÌÈÎ
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Àè¹ÔÈ¯Çä¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤ª¤Þ¤±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¡Á10·î23Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤Þ¤Ç¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¡õ¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¡Á10·î23Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤Þ¤Ç¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¡õ¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Õ¥È¤äÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¡¢³Æ¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖLipit.¡¡¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¥é¥Ð¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡×¤ÎÈþÍÆ±Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç·ì¿§´¶¤ÈÊÝ¼¾¥±¥¢¤òÎ¾Î©
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤Ï¡ØLipit.¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¡õ¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2024Ç¯½©¡¦Åß¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¡õ¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2024Ç¯½©¡¦Åß¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline