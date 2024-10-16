＜個人投資家の予想＞ 10月16日 10時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ 東証グロース
(3760) ケイブ 東証スタンダード
(5885) ジーデップ 東証スタンダード
(2726) パルＨＤ 東証プライム
(9247) ＴＲＥＨＤ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ 東証グロース
(205A) ロゴスＨＤ 東証グロース
(7453) 良品計画 東証プライム
(1365) ｉＦ日経Ｗブ 東証ETF
(6890) フェローテク 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ 東証グロース
(3760) ケイブ 東証スタンダード
(5885) ジーデップ 東証スタンダード
(2726) パルＨＤ 東証プライム
(9247) ＴＲＥＨＤ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ 東証グロース
(205A) ロゴスＨＤ 東証グロース
(7453) 良品計画 東証プライム
(1365) ｉＦ日経Ｗブ 東証ETF
(6890) フェローテク 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS