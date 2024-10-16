＜個人投資家の予想＞ 10月16日 10時 ＜個人投資家の予想＞ 10月16日 10時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(260A) オルツ 東証グロース

(3760) ケイブ 東証スタンダード

(5885) ジーデップ 東証スタンダード

(2726) パルＨＤ 東証プライム

(9247) ＴＲＥＨＤ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(260A) オルツ 東証グロース

(205A) ロゴスＨＤ 東証グロース

(7453) 良品計画 東証プライム

(1365) ｉＦ日経Ｗブ 東証ETF

(6890) フェローテク 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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