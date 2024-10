Devil ANTHEM.が、結成10周年を記念する全国ツアーの追加公演としてグループ史上初の生演奏によりSpotify O-EASTで8月21日に行ったワンマン・ライブ。そこで新曲3曲とライブ定番曲を現体制で新規レコーディングした12曲の計15曲を収録するベスト・アルバム『Devil ANTHEM. 10th Anniversary Collection「The Best Miraculous Trajectory」』を10月23日にリリース。同アルバムから新曲「夜明けの軌跡」のミュージックビデオを公開した。

リリース情報(CD)







ベスト・アルバム『Devil ANTHEM. 10th Anniversary Collection / The Best Miraculous Trajectory』<CD/アルバム>2024年10月23日(水)発売CD収録曲:各形態共通の収録内容01. 夜明けの軌跡(新曲)02.FACT(新曲)03.ちょまっ!(CD初収録新曲)04.あなたにANTHEM05.ココロカラ06.OMONPAKARU07.ミッドナイトドライブ08.LOVE〜極〜09.Fantastic9010.Fake Factor11.minnadeiko12.EMOTIONAL13.ar14.Fever15.´↓きキ☆TRACK 04〜15は現メンバーによる新録作品■初回盤(リリース・イベント予約対象商品) CD1枚組+グッズ〇各メンバー(竹越くるみ(Kurumi Takekoshi Ver.) 、竹本あいり(Airi Takemoto Ver.)、水野瞳(Akira Mizuno Ver.)、橋本侑芽(Yume Hashimoto Ver.)、安藤楓(Kaede Ando Ver.)。)がソロでジャケットを飾るメンバー・ソロ盤仕様。それぞれのジャケット・メンバーのアクリル・キーホルダーが同梱される記念盤。〇品番:竹越くるみ(Kurumi Takekoshi Ver.)+竹越くるみアクリルキーホルダー VIZL-2378竹本あいり(Airi Takemoto Ver.)+竹本あいり+アクリルキーホルダー VIZL-2379水野瞳(Akira Mizuno Ver.)+水野瞳+アクリルキーホルダー VIZL-2380橋本侑芽(Yume Hashimoto Ver.)+橋本侑芽+アクリルキーホルダー VIZL-2381安藤楓(Kaede Ando Ver.)+安藤楓+アクリルキーホルダー VIZL-2382〇価格:各3,000円(税込)■通常盤(10/22(火)以降のリリース・イベント販売対象商品) CD1枚組〇アルバム・ジャケット〇品番:VICL-66020〇価格:各2,200円(税込)■スペシャル盤 CD+Blue Ray のDisc 2枚組+グッズ*ビクター・オンライン・ストアでの専売商品〇商品仕様:*CD:ベスト・アルバム『Devil ANTHEM. 10th Anniversary Collection / The Best MiraculousTrajectory』(初回盤/通常盤と同一内容)*Blue Ray Disc:2024/8/21(Wed) Devil ANTHEM. 10th Anniversary Year SPRING→SUMMER TOUR 2024 追加公演 #でび夏霞演奏会@Spotify O-EAST LIVE 映像+「デビアンの2024年夏に密着しました」ムービー*Blue Ray Disc収録曲01.ミッドナイトドライブ02. STARLIGHT CIRCUS03. 好きだ!04. Only Your Angel05. ちょまっ!06. ココロカラ07. Blue Youth08. SS09. ユカイダンサー10. minnadeiko11. Fantastic9012. Fever13. あなたにANTHEM14. LOVE〜極〜15. Fake Factor16..tobira17. 不確かな未来18. arアンコール01 by your sideアンコール02 03EMOTIONALアンコール03´↓きキ+「デビアンの2024年夏に密着しました」ムービー*グッズ(バンドル)オリジナル缶ケースにメンバー5名分のアクリル・キーホルダー(初回盤のものとは別ポーズ)を収納〇品番:CD+Blue Ray Disc NZS-985 グッズ(バンドル):NZY-10246 (別売不可)〇価格:11,000円(税込)