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10/20 (Æü)¡¡¡ãÅìµþ/LIVE HOUSE¡ä 13:00 WWW X
10/22(²Ð)¡¡¡ãÅìµþ¡ä¡¡19:30 MAG¡ÇS PARK (MAGNET by SHIBUYA 109²°¾å)
10/23(¿å)¡¡¡ãÅìµþ/È¯ÇäÆü¡ä¡¡19:30 ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡¡B1F CUTUP STUDIO
10/26(ÅÚ)¡¡¡ãÅìµþ/½ÂÃ«¡ä¡¡12:30 WOMB
10/27(Æü)¡¡¡ã¿ÀÆàÀî¡ä¡¡17:30³¤Ï·Ì¾¥ô¥£¥Ê¥¦¥©¡¼¥¯
11/1(¶â)¡¡¡ãÅìµþ/FINAL¡ä 19:00 ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê®¿å¹¾ì
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