ローランドが、アメリカ・デトロイトのハウス/テクノ・ミュージック・レーベル「KDJ Records」の設立30周年を記念する、ビートメイキング(楽曲制作)やDJプレイ向けサンプラーの限定モデル『SP-404MKII KDJ Records Limited Edition』を10月26日に発売する。サンプラーは、さまざまな音を録音し、再生する電子楽器。ヒップホップにおいては、既存の楽曲などの一部をサンプリングしてループ再生したフレーズをもとに、新たな楽曲を制作することが伝統的なカルチャーとなっている。ローランドが2005年に発売した「SP-404」は、ダンス・ミュージックのビートメイキングやライブ・パフォーマンスに便利なサンプラーとして高く評価され、2021年に最新モデル「SP-404MKII」を発売。シリーズ累計で10万台以上を販売している。2023年には新たな試みとして、ローランドとアメリカのヒップホップ・レーベル「Stones Throw」のコラボレーションによる、限定モデルを発売した。

JAZZY SPORT × Roland 「Roland Store Tokyo 1st Anniversary Party」日時:2024年10月19日(土) 16:00〜20:00出演アーティスト:Budamunk、Fitz Ambro$e、Lidly、FloFilz、EL31会場:JAZZY SPORT OMOTESANDO(東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道原宿 5F)日時:2024年10月27日(日) 16:00〜20:00出演アーティスト:tajima hal、iLL-SUGI、MAHBIE、Fujimoto Tetsuro 他会場:JAZZY SPORT SHIMOKITAZAWA(東京都世田谷区北沢2丁目19-17 サワダヤビル 3F-A)

今回発売するサンプラー『SP-404MKII KDJ Records Limited Edition』は、ローランドとレコード・レーベルのコラボレーションによる「SP-404MKII」限定モデルの第2弾。世界で600台のみの数量限定販売となる。「KDJ Records」は、アメリカ・デトロイトを拠点とするダンス・ミュージック・プロデューサーMoodymannが設立したレコード・レーベルで、2024年に設立30周年を迎えた。Moodymannは音楽のみならず、ファッションやゲームのジャンルにおいても強いファンベースを持ち、グローバルで精力的な活動を行うアーティスト。『SP-404MKII KDJ Record Limited Edition』は、印象的な「KDJ Records」のアート・ワークが施された「SP-404MKII」に、Moodymannが制作した新曲やサウンド・サンプル、サウンド・パターンを収録。さらに、Moodymannの未発表曲を収録したオリジナルの7インチ・レコードと、「KDJ Records」の名曲を厳選したミックス・テープのカセットが付属するコレクターズ・パッケージとなる。●『SP-404MKII KDJ Records Limited Edition』Moodymannによる6曲の新曲と、KDJクラシックと呼ばれる4曲を含む、10バンクのオリジナル・サンプルとパターンを収録。音楽制作やリミックス、ライブ・パフォーマンスにも、貴重なMoodymannのサウンドを活用して音楽の可能性を広げることができる。「SP-404MKII」本体の、光沢のあるアルミニウム製フェイス・プレートのオリジナル・デザインには、「KDJ Records」の芸術的精神と美学が表現。さらに、未発表曲「I Think of Saturday」と「Hold It Down」を収録した7インチ・レコード、Moodymannがキュレーションした「KDJ Records」の名曲を厳選した60分のミックス・テープも同梱。●「SP-404MKII」高い性能とポータブルなデザインで、クリエイターの創造力を刺激するサンプラー「SP-404シリーズ」は、パフォーマンス・ベースのビートメイキングには欠かせない存在。2021年発売の「SP-404MKII」は、ロング・セラーを続ける「SP-404シリーズ」の最新モデル。ユーザーからの要望をもとに操作性や機能などをブラッシュアップし、これまでにないパフォーマンスを実現。鮮やかな有機ELディスプレイ、17個のベロシティ・センシティブRGBパッド、豊富な内蔵エフェクト、多彩な電源オプションなどが主な特徴。「SP-404MKII」製品WEBページ:https://www.roland.com/jp/products/sp-404mk2/●『SP-404MKII KDJ Records Limited Edition』リリース・イベントを開催『SP-404MKII KDJ Records Limited Edition』の発売と、直営店「Roland Store Tokyo」の1周年を記念するイベントを開催。このイベントは、「KDJ Records」の日本国内ディストリビューションを行うレーベル「JAZZY SPORT」とのコラボレーションによるもので、ビート・メイカーによるライブやDJが行われる。