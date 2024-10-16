大阪の年末音楽フェス『レディクレ』第2弾ラインナップ発表 14組追加＆日割り発表【一覧】
FM802の年末恒例の音楽フェス『レディクレ』こと『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-』（12月27〜29日、インテックス大阪）第2弾ラインナップが、16日までに発表された。
【画像】台湾公演を予定通り開催と発表した羊文学
来年30周年イヤーに突入するBRAHMAN、結成20周年イヤー中のUNISON SQUARE GARDEN、11月に大阪城ホールで20周年を記念したライブを行うフジファブリックのほか、過去に同局『MUSIC FREAKS』のDJを務めていたBLUE ENCOUNT、ハンブレッダーズ、Vaundy、羊文学ら14組が加わった。日割りも明らかになった。
■『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-』
日時：2024年12月27日（金）・28日（土）・29日（日）午前11時OPEN・正午START
※OPEN、START変更になる可能性あり
会場：インテックス大阪
・12月27日（金）※＝第2弾発表
imase
ザ・クロマニヨンズ
THE ORAL CIGARETTES
ストレイテナー ※
Tele
10-FEET
なとり ※
ハンブレッダーズ ※
Vaundy ※
羊文学 ※
BRAHMAN ※
・12月28日（土）※＝第2弾発表
打首獄門同好会 ※
9mm Parabellum Bullet
SHISHAMO
東京スカパラダイスオーケストラ
TRICERATOPS
ハルカミライ ※
フジファブリック ※
flumpool
BLUE ENCOUNT ※
bokula. ※
ヤバイTシャツ屋さん
UNISON SQUARE GARDEN ※
WurtS ※
・12月29日（日）※＝第2弾発表
OKAMOTO’S
KANA-BOON
キュウソネコカミ
クリープハイプ
Saucy Dog
サンボマスター
sumika
Chilli Beans.
This is LAST ※
PEOPLE 1
ビッケブランカ
レキシ
【画像】台湾公演を予定通り開催と発表した羊文学
来年30周年イヤーに突入するBRAHMAN、結成20周年イヤー中のUNISON SQUARE GARDEN、11月に大阪城ホールで20周年を記念したライブを行うフジファブリックのほか、過去に同局『MUSIC FREAKS』のDJを務めていたBLUE ENCOUNT、ハンブレッダーズ、Vaundy、羊文学ら14組が加わった。日割りも明らかになった。
日時：2024年12月27日（金）・28日（土）・29日（日）午前11時OPEN・正午START
※OPEN、START変更になる可能性あり
会場：インテックス大阪
・12月27日（金）※＝第2弾発表
imase
ザ・クロマニヨンズ
THE ORAL CIGARETTES
ストレイテナー ※
Tele
10-FEET
なとり ※
ハンブレッダーズ ※
Vaundy ※
羊文学 ※
BRAHMAN ※
・12月28日（土）※＝第2弾発表
打首獄門同好会 ※
9mm Parabellum Bullet
SHISHAMO
東京スカパラダイスオーケストラ
TRICERATOPS
ハルカミライ ※
フジファブリック ※
flumpool
BLUE ENCOUNT ※
bokula. ※
ヤバイTシャツ屋さん
UNISON SQUARE GARDEN ※
WurtS ※
・12月29日（日）※＝第2弾発表
OKAMOTO’S
KANA-BOON
キュウソネコカミ
クリープハイプ
Saucy Dog
サンボマスター
sumika
Chilli Beans.
This is LAST ※
PEOPLE 1
ビッケブランカ
レキシ