◆送別会におすすめの個室＆貸切会場10選！サプライズ演出もOKの会場を紹介

◆送別会におすすめの個室&貸切会場10選!サプライズ演出もOKの会場を紹介画像:AGaRu〜アガル〜本厚木駅前店(神奈川県・本厚木駅)送別会にぴったりな貸切会場をオズモール編集部がセレクト。“大人数”の集まりでは、会場探しに頭を悩ます幹事さんも少なくないはず。今回は、OZ会員に調査した「歓送迎会の参加人数」のアンケート結果をもとに、花束・ケーキのリクエスト対応や、マイクなどの設備も完備のパーティ会場をご紹介。プライベート空間の貸切会場だから、サプライズ演出で涙を誘いながら主役を送り出して。

◆【宴会事情を調査】質問:過去1年以内に開かれた「歓送迎会」の参加者数は何名でしたか?(複数選択可)結果:歓送迎会は30人未満での開催が78.2%歓送迎会のシーンでは、10〜14人(36.8%)の参加人数が最多で、次いで15〜19人(21.2%)、20〜29人(20.2%)と続き、30人未満の中規模な集まりが多いことがわかった。チームや部署単位で開催されたり、個々の交流を重視するために比較的少人数が好まれたりすることが考えられそう。異動・退職者の新たな門出をねぎらう送別会の場なら、じっくりと話ができる個室や貸切会場がおすすめ。続いては、アンケート結果をもとにした参加人数別に、貸し切りOKのパーティ会場を厳選してご紹介!(アンケート/OZmall調べ:期間2024/8/8〜8/21、n=680、複数回答可)◆送別会におすすめ|“20人前後”で利用OKの個室5選。サプライズ演出も!※写真はイメージです【1】新宿 旅籠 はたご/かどやホテル(東京都・都庁前駅)新宿駅よりすぐ、かどやホテルの地下1階に店を構える「新宿 旅籠 はたご」。古の旅籠をイメージし無垢材を多用したシックな空間で、陸奥岩手のいわいどりや獲れたて新鮮な魚介など、プロの目利きで全国各地から仕入れる厳選食材を使った日本料理を堪能できる。旅籠のおもてなしの神髄を体感して。<Pick Up プラン>【歓送迎会★いわいどりコース】名物いわい鶏やお造り3種など8皿+2時間飲み放題+主役に花束をサービス 税・サ込6000円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン個室【個室利用人数】着席:7〜20人【サプライズ演出】花束をサービス【アクセス】都営大江戸線「都庁前駅」A1より徒歩3分、JRほか「新宿駅」西口より徒歩3分、都営大江戸線「新宿西口駅」D1より徒歩7分※写真はイメージです【2】NB CLUB(東京都・新橋駅)新橋駅や銀座駅から好アクセスな「NB CLUB」は、地下階吹き抜けの広々開放的なレストラン。シャンデリアがきらめく店内で、全国から取り寄せた旬の食材の本格フレンチとワインを楽しめる。落ち着いた大人の雰囲気あふれる空間は、気心知れた友人とのパーティや彼とのデート、サプライズでお祝いしたいシーンにもぴったり。<Pick Up プラン>【プリフィックスコース】前菜盛合せに選べるお肉料理全6皿+スパークリング含む1人3杯+メッセージプレート選択可(月〜木) 税・サ込7500円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン個室【個室利用人数】着席:4〜30人【サプライズ演出】デザートにメッセージ入れをサービス【アクセス】東京メトロ銀座線ほか「新橋駅」5番出口より徒歩3分、都営三田線「内幸町駅」A5番出口より徒歩6分、東京メトロ日比谷線ほか「銀座駅」B5番出口より徒歩6分※写真はイメージです【3】FIORIA aria blu(東京都・六本木駅)六本木交差点からほど近い、全室カラオケ付き個室のイタリアンレストラン「FIORIA aria blu」。レンガや石畳が取り囲む、ヨーロッパの路地裏のような館内には、内装が異なる22の個室が。シーンに合わせた空間で、朝採れ野菜がみずみずしいイタリアンを飲み放題とともに召し上がれ。<Pick Up プラン>【創作イタリアンコース】月替わり魚&肉のWメインなど全6皿+スパークリングも3時間飲み放題(日〜木限定特別料金) 税・サ込6000円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン個室【個室利用人数】着席:2〜18人【サプライズ演出】デザートにメッセージ入れをサービス【アクセス】東京メトロ日比谷線ほか「六本木駅」3番出口より徒歩2分※写真はイメージです【4】日比谷Bar 池袋1号店(東京都・池袋駅)池袋駅西口から歩いてすぐ、池袋西口公園の前にある隠れ家「日比谷Bar 池袋1号店」。地下への階段を下りた扉の先で出迎えてくれるのは、ずらりと勢揃いしたボトルが圧巻のバーカウンター。お酒はもちろん、フードも充実したダイニングの要素を兼ね備えた空間で、旬の美味に酔いしれる夜を。<Pick Up プラン>苺スパークリング付き★ローストビーフ含むWメインなど全7皿+秋&ハロウィンカクテル含む160種3時間飲み放題(月〜木限定) 税・サ込5000円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン個室【個室利用人数】着席:10〜16人【サプライズ演出】デザートにメッセージ入れをサービス【アクセス】JRほか「池袋駅」3番口より徒歩1分※写真はイメージです【5】AGaRu 〜アガル〜 本厚木駅前店(神奈川県・本厚木駅)本厚木駅すぐ、壁のアートが目印の「AGaRu」は豪快な肉料理が自慢のスタイリッシュなバル。18種のクラフトビールや100種以上のドリンクを取り揃えており、なんと時間無制限の飲み放題も。とろ〜りチーズ料理や産地にこだわった野菜料理も人気。広々とした店内はデートから大人数での飲み会まで幅広いシーンで使えそう。<Pick Up プラン>【AGaRuテーブルアートコース】ホールケーキで豪華サプライズ!+3時間飲み放題&乾杯ドリンク(土〜木限定) 税・サ込5500円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン個室【個室利用人数】着席:2〜36人【サプライズ演出】ホールケーキ付き、テーブルアートをサービス【アクセス】小田急小田原線「本厚木駅」北口より徒歩3分◆送別会におすすめ|“20〜30人”で貸し切りOKのパーティ会場5選。マイクやプロジェクターを完備!※写真はイメージです【1】RITUEL 虎ノ門 BRASSERIE&Cafe(東京都・虎ノ門ヒルズ駅)「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」の2階に位置する「RITUEL 虎ノ門 BRASSERIE&Cafe」。モダンでかわいらしさのある雰囲気の中で、フレンチシェフが作り上げる魅力的なスイーツを含むランチやディナーを召し上がれ。こだわりが詰まった贅沢なアフタヌーンティーも。旬食材を楽しめるから女子会やデートにもおすすめ。<Pick Up プラン>【貸切★カジュアル】国産ローストポークなど+2時間飲み放題 税・サ込5500円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン完全貸切【収容人数】着席:30〜50人、半立食:30〜80人【設備】プロジェクター・映像設備:プロジェクターシステム(100in)、音響設備、マイク:マイクシステム(2本)、控室:店内半個室(ハンガーラック、ハンガー、鏡の対応可)、花束:装花手配(予算に応じて相談可)、生ハム原木55000円(税込)、焼き菓子ギフトボックス2322円(税込)〜【アクセス】東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」地下通路経由で徒歩3分(駅直結)、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」地下通路経由で徒歩6分(駅直結)、東京メトロ丸ノ内線ほか「霞ヶ関駅」出口より徒歩8分※写真はイメージです【2】カステリーナ 渋谷(東京都・渋谷駅)渋谷駅から徒歩3分の好立地ながら、都会の喧騒を感じさせない「カステリーナ 渋谷」。木材と黒を基調とした落ち着いた空間は、デートや女子会から接待までさまざまなシーンに最適。国産肉を豪快に焼き上げた肉料理を筆頭に、新鮮食材を使った本格イタリアンをソムリエ厳選ワインと楽しんで。<Pick Up プラン>【貸切】豚&鶏の盛り合わせやパスタ2種、前菜など全6皿+2時間飲み放題(大皿orビュッフェ) 税・サ込5000円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン部分貸切または完全貸切【収容人数】着席:20〜36人、立食:20〜60人【設備】プロジェクター・映像設備、音響設備、マイク、花束:持ち込み料なし、ケーキ:持ち込み料なし【アクセス】東京メトロ銀座線ほか「渋谷駅」B1出口より徒歩3分、JR「渋谷駅」宮益坂口より徒歩7分、東京メトロ千代田線ほか「明治神宮前駅」7番出口より徒歩7分※写真はイメージです【3】Wald Tur/ホテルグランバッハ東京銀座(東京都・東銀座駅)銀座の中心地に位置する「ホテルグランバッハ東京銀座」。“食と音楽を通して癒しと感動を提供する”ことをテーマに、訪れるゲストを優しく迎えてくれる。木の温もりを感じるスタイリッシュな館内には重厚なバッハの調べが流れ、ゆったりとした時間の中でプライベートパーティを開催。<Pick Up プラン>【プライベートルーム貸切】Cビュッフェ+2時間フリードリンク(月火水限定・立食・20〜50名) 税・サ込9000円/名<会場情報>【会場タイプ】ホテル宴会場【収容人数】着席:20〜32人、立食:20〜50人【設備】wifi、プロジェクター・映像設備、音響設備、マイク:2本、控室:別途有料、喫煙スペースあり、楽器演奏可、花束:別途有料、ケーキ:別途有料、下見OK、試食相談可:別途有料、プランナー在籍:団体担当在籍【アクセス】東京メトロ日比谷線ほか「東銀座駅」より徒歩1分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」A3出口より徒歩4分、都営地下鉄大江戸線「築地市場駅」A3出口より徒歩7分、東京メトロ有楽町駅線「新富町駅」1番出口より徒歩10分