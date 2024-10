毎日のコーヒータイムが夢のひとときになる限定デザインの「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ)<バリスタミッキー> カフェ体験セット」が登場!

ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ)<バリスタミッキー> カフェ体験セット

発売日:2024年10月17日

販売店舗:ネスレ通販オンラインショップ、Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGQ2TRN4

ネスレ日本は、“おうちが、あなたのカフェになる。”をコンセプトとするコーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト」より、コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ)」と「バリスタミッキー」デザインのカフェタイムグッズがセットになった「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ)<バリスタミッキー> カフェ体験セット」の販売を10月17日(木)より開始。

世界中を旅して出会ったさまざまなコーヒー、その豊かな味わいと香りに魅了された「バリスタミッキー」が誘う、わくわくした楽しいカフェタイムが体験できます。

「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ) <バリスタミッキー> カフェ体験セット」は、コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ)」と、

「バリスタミッキー」デザインのカフェタイムグッズ、ペアマグカップ、ラテアート用ステンシルプレート、ステッカー、コースター)が一緒になった、“毎日のコーヒータイムを夢のひとときに。”をキーメッセージにした製品です。

好みにあわせて、コーヒーメーカーのカラーは2種(スペースグレー、レッドメタル)から選択可能。

「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ) <バリスタミッキー> カフェ体験セット」や「ネスカフェ ドルチェ グスト <バリスタミッキー> バラエティカプセルセット」の箱には、「バリスタミッキー」が、口笛を吹きながらダイナミックにコーヒーを淹れる姿が描かれています。

いまにも動き出しそうな「バリスタミッキー」が、楽しいカフェタイムを提供してくれます☆

<バリスタミッキー>ステッカーをコーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ)」のサイドパネルの好みの場所に貼ると、自分だけの「バリスタミッキー」デザインの一台ができあがります。

デコレーションしたコーヒーメーカーでお気に入りのカフェメニューを抽出し、おうちでカフェ気分が味わえます。

さらに、「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ)」と「ネスカフェ ドルチェ グスト専用カプセル カプチーノ」を使って<バリスタミッキー>マグカップにカプチーノを抽出し、

<バリスタミッキー>ステンシルを置いてココアパウダーなどの好みのパウダーをかければ、ミッキーのラテアートが乗ったドリンクが完成します。

「バラエティカプセルセット」大容量タイプ

9月1日(日)に発売した「ネスカフェ ドルチェ グスト <バリスタミッキー> バラエティカプセルセット16P <14杯分>」の新ラインアップとして、40杯分が楽しめる大容量タイプ「ネスカフェ ドルチェ グスト <バリスタミッキー> バラエティカプセルセット 48P<40杯分>」を、10月1日(火)に発売されました。

「バリスタミッキー」のデザインの箱に「ネスカフェ ドルチェ グスト」のメニューから厳選した3種類(レギュラーブレンド、リッチブレンド、カプチーノ)をアソートしており、たっぷり楽しむことができます。

箱は、「ネスカフェ ドルチェ グスト」のカプセルを保管するストッカーとしても活用できます。

ネスカフェ ドルチェ グスト <バリスタミッキー> カフェスタンド

場所: 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目5-8 (ZeroBase渋谷)

期間: 2024 年 10月 16 日(水)から 10 月27 日(日)

営業時間: 11:00〜19:00 ※初日10月16日(水)のみ15:00〜18:00

体験料金: 無料

主な内容:

・「バリスタミッキー」限定デザインの「ネスカフェ ドルチェ グスト」の製品展示、フォトブース

・「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ)」を使ったカフェメニューの試飲

・「ネスカフェ ドルチェ グスト カプチーノ」と<バリスタミッキー>ステンシルを使った、ラテアート体験&試飲

※イベント内容は変更になる可能性があります。

※混雑状況により整理券を配布します。また、整理券は枚数に制限があります。

※18歳未満の方にはコーヒー飲用をお勧めしないため、本イベントは18歳以上を対象としています。

「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ) <バリスタミッキー> カフェ体験セット」の発売を記念して、期間限定の体験イベント「ネスカフェ ドルチェ グスト <バリスタミッキー> カフェスタンド」を東京・渋谷で開催!

“毎日のコーヒータイムを夢のひとときに。”をキーメッセージとする「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ) <バリスタミッキー>カフェ体験セット」を使ったカフェメニューの試飲やラテアート体験を通し、「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ) <バリスタミッキー>カフェ体験セット」の魅力を体感できます。

「ネスカフェ ドルチェ グスト GENIO S TOUCH (ジェニオ エス タッチ) <バリスタミッキー>カフェ体験セット」は2024年10月17日発売です。

(※1)一部通販サイトでは、先行販売を行います。

(※2)一部取扱のない店舗もあります。

