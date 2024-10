シャーレキャンドルづくりのワークショップも！嵐山町観光協会「嵐山渓谷紅葉まつり」

一般社団法人嵐山町観光協会は、2024年11月23日(土・祝)、24日(日)嵐山渓谷バーベキュー場において、「嵐山渓谷紅葉まつり」イベントDayを開催します。

一般社団法人嵐山町観光協会は、2024年11月23日(土・祝)、24日(日)嵐山渓谷バーベキュー場において、「嵐山渓谷紅葉まつり」イベントDayを開催。

■嵐山渓谷について

埼玉県を代表する景勝地のひとつ、「嵐山渓谷」は、岩畳と槻川(つきかわ)の清流・周囲の木々が織り成すみごとな景観と自然環境を持った、嵐山町の宝です。

日本最初の林学博士、本多 静六氏が当地を訪れた際、京都・嵐山の風景によく似ていると「武蔵国の嵐山(むさしのくにのあらしやま)」といわれたのが、嵐山町名の由来です。

また、一部は、さいたま緑のトラスト協会により、3号地として保全活動されています。

見どころは、槻川を大きな石で渡る「飛び石」周辺と、展望台から与謝野 晶子歌碑へ向かう遊歩道。

新緑はもちろん、秋にはイロハモミジ、ハウチワカエデ、コナラ、クヌギなど赤や黄色に色づき、華やかな木々が水面に映る彩りを楽しめます。

遊歩道も整備されており、都心から1時間とは思えない景色や鳥のさえずりに癒されます。

嵐山渓谷 水面に映る彩り

昨年のイベント会場の様子

■『嵐山渓谷紅葉まつり』について

『嵐山渓谷紅葉まつり』は、嵐山渓谷色づき始め〜見ごろ期間をお知らせし、「みごろウィーク」は11月16日(土)〜12月8日(日)に設定しています。

木々が多いため、色づき前の緑や赤、黄色、オレンジなどグラデーションからピーク時には燃えるような紅葉が見られるため、長く楽しむことができます。

嵐山渓谷バーベキュー場を会場に、11月23日(土・祝)、24日(日)には「イベントDay」を開催します。

「ご当地グルめぐり」と題し、嵐山町観光協会員の飲食店出店や、物販の出店、嵐山渓谷のモミジや松ぼっくりを使ったシャーレキャンドルづくりのワークショップを実施します。

また、嵐山町観光ボランティアガイドが嵐山渓谷展望台周辺に待機し、嵐山渓谷の見どころや歴史等案内しますので、お気軽にお声掛けください。

嵐山町観光協会の公式SNSでは開催中の紅葉の「見ごろ」情報などリアルタイムで発信します。

シャーレキャンドルワークショップ

■『嵐山渓谷紅葉まつり イベントDay』開催概要

開催日時:2024年11月23日(土・祝)〜11月24日(日)

9:00〜15:00 ※荒天中止

内容 :「ご当地グルめぐり」嵐山町観光協会員の出店

「ワークショップ」

秋を彩るやさしい灯り

〜モミジや松ぼっくりを使ったシャーレキャンドルづくり〜

体験料+材料費1,800円(予約制)

出店 :(順不同)

・fleur Candle 「ワークショップ」シャーレキャンドルづくり

・ときがわ小倉城隊 小倉城隊と写真撮影、御城印等販売

・嵐山町観光ボランティアガイド 嵐山渓谷案内

・岡松屋 嵐丸焼き、大福、赤飯等販売

・秀丸(24日のみ) 焼きそば、たこ焼き販売

・五月ラーメン 嵐山辛モツ焼そば、焼餃子、ドリンク販売

・ROPA COFFEE 自家焙煎コーヒー、焙煎豆等販売

・カフェ童音舞(24日のみ) クッキー、パン、スコーン販売

・関口商事 りんごあめ販売

・テイクス(24日のみ) けんちん汁等販売

・森林ホテル(23日のみ) スープ、ドリンク販売

・うまいものや天神 唐揚げ、ポテト、ドリンク等販売

・社会福祉法人昴 デイセンターウィズ ホットドッグ販売

・リッキー チュロス、チョコバナナ、ポテト等販売

・ファーストキッチン 焼きまんじゅう、たこ焼き等販売

・インド料理ラジュモハン 唐揚げ、カレーパン、みそポテト等販売

・スイーツ工房TAMAchan ソフトクリーム、クレープ、うどん等販売

・koko zukuri 好きな文字が入るお名前ストラップ、雑貨等販売

・杉田農園 野菜、お米、果物等販売

・ラベンダーフェアリー(23日のみ) ラベンダー小物、リース等販売

・吉田体験ファーム さつまいも等販売

・アグリ宮田 地元野菜、米販売

主催 :一般社団法人嵐山町観光協会

後援 :嵐山町

協力 :東武鉄道株式会社

嵐山渓谷展望台

■「嵐山渓谷バーベキュー場」へのアクセス

所在地:埼玉県比企郡嵐山町大字鎌形2857番地

●電車:

最寄り駅 東武東上線「武蔵嵐山駅」から路線バス

・路線バス:イーグルバス「と02系統」せせらぎバスセンター行き約10分乗車

「休養地入口」バス停下車すぐ

料金220円(片道)

※01系統(せせらぎバスセンター行き)は、「休養地入口」バス停を通りません。

●車:

※嵐山渓谷バーベキュー場駐車場は11月〜12月8日まで無休です

・東京方面から:関越自動車道 東松山ICから約8km、約15分

・高崎方面から:関越自動車道 嵐山小川ICから約8km、約15分

駐車料金:嵐山渓谷散策の場合は普通車1台500円

大型バス等での来場の場合は駐車場所確保のため嵐山渓谷バーベキュー場へ事前予約が必要です

(大型バスについての連絡先 嵐山渓谷バーベキュー場 TEL:0493-62-4152 9:00〜16:00)

嵐山渓谷冠水橋付近

【本件に関する一般の方からのお問い合わせ】

嵐山町ステーションプラザ嵐なび観光案内所

電話:0493-62-8730(9:00〜16:30)

