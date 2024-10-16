■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ　　　　 東証グロース
(3760) ケイブ　　　　 東証スタンダード
(5885) ジーデップ　　 東証スタンダード
(1434) ＪＥＳＣＯ　　 東証スタンダード
(9264) ポエック　　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(205A) ロゴスＨＤ　　 東証グロース
(7453) 良品計画　　　 東証プライム
(6506) 安川電　　　　 東証プライム
(9984) ＳＢＧ　　　　 東証プライム
(4412) サイエンスＡ　 東証グロース


出所：MINKABU PRESS