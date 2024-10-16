＜個人投資家の予想＞ 10月16日 09時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ 東証グロース
(3760) ケイブ 東証スタンダード
(5885) ジーデップ 東証スタンダード
(1434) ＪＥＳＣＯ 東証スタンダード
(9264) ポエック 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(205A) ロゴスＨＤ 東証グロース
(7453) 良品計画 東証プライム
(6506) 安川電 東証プライム
(9984) ＳＢＧ 東証プライム
(4412) サイエンスＡ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ 東証グロース
(3760) ケイブ 東証スタンダード
(5885) ジーデップ 東証スタンダード
(1434) ＪＥＳＣＯ 東証スタンダード
(9264) ポエック 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(205A) ロゴスＨＤ 東証グロース
(7453) 良品計画 東証プライム
(6506) 安川電 東証プライム
(9984) ＳＢＧ 東証プライム
(4412) サイエンスＡ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS