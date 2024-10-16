＜個人投資家の予想＞ 10月16日 09時 ＜個人投資家の予想＞ 10月16日 09時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(260A) オルツ 東証グロース

(3760) ケイブ 東証スタンダード

(5885) ジーデップ 東証スタンダード

(1434) ＪＥＳＣＯ 東証スタンダード

(9264) ポエック 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(205A) ロゴスＨＤ 東証グロース

(7453) 良品計画 東証プライム

(6506) 安川電 東証プライム

(9984) ＳＢＧ 東証プライム

(4412) サイエンスＡ 東証グロース





出所：MINKABU PRESS



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