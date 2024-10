＜ハッピーセット＞10月18日（金）からは「トムとジェリー」が登場！85周年の特別ロゴが

10月18日(金)からのハッピーセットは「トムとジェリー」と「わんだふるぷりきゅあ!」です。ハッピーセット®「トムとジェリー」はアニメの世界がそのままに。魅力たっぷりのおもちゃが全6種類!世界中で愛されるアニメ「トムとジェリー」は来年、誕生から85周年を迎えます。そんな大人も子どもも大好きなトムとジェリーの世界観がハッピーセットになって登場! トムとジェリーが追いかけっこをするおもちゃ、トムとジェリーのだるまおとしなど、まるでアニメから飛び出してきたようなおもちゃが勢ぞろい。ぜひ家族みんなで楽しんでくださいね。

【方向がかわるよ! スポーツカーでおでかけジェリー】

【にげろ! 走るジェリー】

【トムとジェリー ドキドキだるまおとし】

【トムとジェリー なかよしカート】

【ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま】

【トムがぐらぐら わなげチャレンジ】

第1弾:10月18日(金)〜10月24日(木)スポーツカーに乗ったジェリーとお出かけするおもちゃです。スポーツカーを手で押すと前進し、ジェリーの首の向きを変えると、進む方向が変わります。追いかけてくるトムからジェリーが逃げる! というアニメのシーンそのままのおもちゃです。ジェリーを立てたまま手で走らせると、パネルのジェリーが前後に揺れながら進みます。トムとジェリーのだるまおとしのおもちゃです。トムをクッションにつけて、クッションを積み上げたら、ジェリーのバットで勢いよくクッションを弾き飛ばします。お昼寝中のトムを起こさずに、成功させることができるのか?! 遊び終わったら、クッションの番号順に片づけることもできます。第2弾:10月25日(金)〜10月31日(木)大好きなチーズを仲良く探しに行こう! トムが乗っているカートを手で押すと、トムが上下に動いて進みます。付属のチーズのシールを貼れば、カートをチーズでいっぱいにすることも。カートには85周年のロゴが入っています。ジェリーが入ったティーカップのコマのおもちゃです。ソーサーから外してカップを回すとコマとして遊べます。ソーサーの上に乗せたままでディスプレイしても楽しむことも。カップには85周年のロゴが入っています。トムの輪投げのおもちゃです。トムを台座に乗せたら輪投げに挑戦! グラグラ揺れるトムを倒さずに輪っかを上手に引っかけられたら成功です。土台はリバーシブルで難易度を変えて遊べます。輪っかは、トムやジェリー、ジェリーの甥っ子タフィーの形です。第3弾:11月1日(金)〜第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。(在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります)。今回のおもちゃは、トムとジェリーのドタバタ劇が再現できるラインナップばかり。家族やお友達と一緒にぜひ楽しんでしてくださいね!【ハッピーセット「トムとジェリー」】■販売期間:2024年10月18日(金)〜約4週間(予定)■種類:おもちゃ全6種※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※画像はイメージです。※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。【トムとジェリー】TOM AND JERRY and all related characters and elements © ™ Turner Entertainment Co. (s24)編集・編集部