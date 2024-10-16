＜朝鮮日報＞北　京義線・東海線道路を爆破…南北関係の道断絶

＜東亜日報＞北が南北連結道路爆破　軍事境界線１０メートル手前でこれ見よがしに

＜中央日報＞北　軍事境界線１０メートル前で爆破ショー…京義線・東海線を遮断

＜ハンギョレ＞北　南北和解象徴する２道路をついに爆破

＜京郷新聞＞南北交流の象徴　完全に途絶えた…北が道路爆破

＜毎日経済＞中国離れ加速も　韓国企業は元気はつらつ

＜韓国経済＞６０億ウォンｖｓ３．７億ウォン　住宅価格の格差が過去最大に
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