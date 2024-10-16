韓国主要紙の朝刊ヘッドライン（１０月１６日）
＜朝鮮日報＞北 京義線・東海線道路を爆破…南北関係の道断絶
＜東亜日報＞北が南北連結道路爆破 軍事境界線１０メートル手前でこれ見よがしに
＜中央日報＞北 軍事境界線１０メートル前で爆破ショー…京義線・東海線を遮断
＜ハンギョレ＞北 南北和解象徴する２道路をついに爆破
＜京郷新聞＞南北交流の象徴 完全に途絶えた…北が道路爆破
＜毎日経済＞中国離れ加速も 韓国企業は元気はつらつ
＜韓国経済＞６０億ウォンｖｓ３．７億ウォン 住宅価格の格差が過去最大に
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
＜東亜日報＞北が南北連結道路爆破 軍事境界線１０メートル手前でこれ見よがしに
＜中央日報＞北 軍事境界線１０メートル前で爆破ショー…京義線・東海線を遮断
＜ハンギョレ＞北 南北和解象徴する２道路をついに爆破
＜京郷新聞＞南北交流の象徴 完全に途絶えた…北が道路爆破
＜毎日経済＞中国離れ加速も 韓国企業は元気はつらつ
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