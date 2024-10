新米の時期に食べたい！ この1年以内にできたおにぎりの新店5選

世間を騒がせた米不足も落ち着きつつあり、新米が出回る季節になりました。昨年から続くおにぎりブームの中、この1年で東京にオープンしたおにぎり専門店を紹介します!

1. Onigily Cafe 代々木公園店

2023年10月、代々木公園駅から徒歩3分ほどの場所に、カフェ感覚のおにぎり処「Onigily Cafe 代々木公園店」がオープンしました。

オーナーの竹内氏は、アパレルの仕事をしながら2012年におにぎりのケータリングサービスを開始。雑誌やテレビの撮影現場などで、早朝から配達してくれる業者が少なく重宝されたそう。口コミで人気が広まり、2014年に独立し中目黒に「Onigily Cafe」をオープンしました。今回は代々木公園もほど近く、犬の散歩をする方やピクニックをする方、観光客も多いこの場所に2店舗目を出店。

明るい店内 出典:自称独り者グルメさん

白を基調とした店内は、明るく清潔感があり居心地の良い空間。一人で食事がしやすいカウンター席のほかテーブル席もあり、客席は全30席。朝8時半から営業しているので、朝食にも重宝します。また店内はドッグフレンドリーで、リードフックも。

おにぎり朝食セット 出典:nozuway_997さん

自慢のおにぎりに使用する米は、長野県佐久産コシヒカリ。8時半〜11時のメニューは「おにぎり朝食セット」550円があり、好みのおにぎり2個にピリ辛きゅうりが付きます。+110円で「セット味噌汁」が、+220円で「セットドリンク」を付けられます。11時半からラストオーダーまでのグランドメニューには「唐揚げ定食」1,200円などの定食も。

種類豊富なおにぎり 出典:土着のしんしさん

おにぎりは14種類ほど用意され、イートインの場合は売り切れになっていても、注文後握ってくれます。定番の「梅」(eat in 230円/to go 226円)や「シャケ」(255円/250円)などの他、「十六穀米ネギ味噌大葉」(230円/226円)や「半熟玉子」(295円/290円)、「肉巻き」(377円/370円)なども。

2. コーヒーとおにぎり PAMOJA 代々木公園店

3種類のおにぎり 写真:お店から

<店舗情報>◆Onigily Cafe 代々木公園店住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-9-15 1FTEL : 03-5738-7306

2024年3月に「コーヒーとおにぎり PAMOJA 代々木公園店」がオープンしました。

店主の江藤智幸さんは2023年1月、神保町におにぎりカフェ「PAMOJA」をオープン。厳選した自然派食材や自家製味噌などを使った、アレルギーのある方やヴィーガンの方にも好まれる和洋折衷の料理を提供しています。「PAMOJA」を運営している中で、健康志向な方が多いことを再確認したため、今回2店舗目のオープンとなったそう。

写真:お店から

全30席の客席はほどよい間隔が取られていて、周りが気になることもなくゆっくりと過ごせます。

コーヒーのお店でもあり、おすすめの「カフェラテ」700円は、トップバリスタで焙煎士である門脇裕二氏が手掛けた逸品。

自慢のおにぎりは定番の「塩むすび」や「子持ち昆布」、シソの香りが爽やかな「まるっと梅」など、250円から。中でも「生こしょうおにぎり」330円は、噛むとプチッと口の中で辛みと爽やかさが弾けて広がる生こしょうが印象的なおにぎりです。

テイクアウトの容器も可愛い 写真:お店から

もちろんテイクアウトもでき、パッケージも可愛らしいので、ピクニックやちょっとした手土産にもおすすめです。朝9時から営業しているので、朝食利用も。

3. 浅草おにぎり はるちゃん

<店舗情報>◆コーヒーとおにぎり PAMOJA 代々木公園店住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 ハクジュ本社ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月6日、「浅草おにぎり はるちゃん」がオープン。具材がこぼれ落ちんばかりのボリューム満点ふんわりおにぎりが話題です。

店舗内観。温かみある落ち着いた空間。一人でも訪れやすい雰囲気があります 写真:お店から

店内は古民家のような昔懐かしい純和風の内装。席はカウンター7席と、テーブル8席の計15席。カウンター席の前には、寿司店のネタケースのように、中にずらりとおにぎりの具材が並んでいます。

おにぎりは20種類以上の具材から好きなものを選んで注文。1つのおにぎりに2つ以上の具材を合わせることもできます。さらに特選カルピスバターやマヨネーズのトッピングもあり、自分の好きなおにぎりにカスタマイズできます。

お米には、新潟県南魚沼産コシヒカリを使用。

左「肉そぼろ×卵黄」530円、右「しゃけ×すじこ」750円 写真:お店から

おにぎりは注文を受けてからふっくらと握ります。香り高い有明産の海苔でおにぎりの片面を巻き、もう片面はそのままに供されるので、パリッとした海苔の食感が失われません。おにぎりのお供「極み豚汁」もファンが多いです。

しゃけ×すじこ 写真:お店から

このほかニンニクとショウガを利かせたから揚げや、手作りのきゅうりの浅漬けも好評。イートイン、テイクアウト両方で楽しめる「はるちゃん」。地元の人たちだけでなく、浅草を訪れる国内外の観光客にも人気の一軒になりそうです。

4. むすび寿司 人形町店

<店舗情報>◆浅草おにぎり はるちゃん住所 : 東京都台東区浅草2-13-4TEL : 050-5593-4912

人気連載「大木淳夫の新店アドレス」で大木さんが紹介してくれたのは、2024年5月24日、人形町の甘酒横丁にオープンした「むすび寿司 人形町店」。江戸時代のようなボリュームのお寿司をおにぎりの形態で、というコンセプトのお店です。

梅じそ真いか(230円) 写真:お店から

諸説ありますが、江戸時代の握りは1貫で70gほど。ちなみに現代の握りは25gくらいです。そしてこちらの「むすび寿司」は70g前後とのこと。酢飯で具もたっぷりで、味もバランスもばっちりです。人気のあまり行列ができることも!

一度は味わってほしい、新感覚おにぎりです。

ショーケース 出典:しめしめしめこさん

5. おこめ茶屋 米米-めめ-(笹塚)

<店舗情報>◆むすび寿司 人形町店住所 : 東京都中央区日本橋人形町2-3-4 第3ロータリービル 1FTEL : 050-5593-6603

こちらも大木淳夫さんが紹介してくれた新店。2024年8月8日、笹塚駅直結の「京王クラウン街笹塚」にオープンした「おこめ茶屋 米米-めめ-」は、あの有名な駅弁「峠の釜めし」で有名な「荻野屋」の新業態のおにぎり店です。「峠の釜めし」の茶めしをおにぎりにしているというだけあって、注目度抜群。

“駅弁おむすび”の「めめセット」(580円・オープン記念限定価格)は茶めしと信州味噌のおにぎりに唐揚げ、たくあん、卵焼き、杏がついて食べ応え十分。「秘伝だしの昆布」「炙り鮭」なども具がたっぷり。「峠の釜めし」ファンには見逃せない新店です。

「めめセット」「秘伝だしの昆布」「炙り鮭」 撮影:大木淳夫

<店舗情報>◆おこめ茶屋 米米-めめ-住所 : 東京都渋谷区笹塚1-56-18 京王クラウン街笹塚TEL : 03-6300-5073

※価格は税込です。

