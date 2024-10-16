　16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比940円安の3万8970円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41896.67円　　ボリンジャーバンド3σ
40584.05円　　ボリンジャーバンド2σ
39910.55円　　15日日経平均株価現物終値
39418.00円　　5日移動平均
39271.42円　　ボリンジャーバンド1σ
39040.00円　　一目均衡表・転換線
38970.00円　　16日夜間取引終値
38282.40円　　75日移動平均
38057.60円　　200日移動平均
37958.80円　　25日移動平均
37710.00円　　一目均衡表・基準線
36646.18円　　ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36212.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35333.55円　　ボリンジャーバンド2σ
34020.93円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース