日経225先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比940円安の3万8970円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41896.67円 ボリンジャーバンド3σ
40584.05円 ボリンジャーバンド2σ
39910.55円 15日日経平均株価現物終値
39418.00円 5日移動平均
39271.42円 ボリンジャーバンド1σ
39040.00円 一目均衡表・転換線
38970.00円 16日夜間取引終値
38282.40円 75日移動平均
38057.60円 200日移動平均
37958.80円 25日移動平均
37710.00円 一目均衡表・基準線
36646.18円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36212.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35333.55円 ボリンジャーバンド2σ
34020.93円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41896.67円 ボリンジャーバンド3σ
40584.05円 ボリンジャーバンド2σ
39910.55円 15日日経平均株価現物終値
39418.00円 5日移動平均
39271.42円 ボリンジャーバンド1σ
39040.00円 一目均衡表・転換線
38970.00円 16日夜間取引終値
38282.40円 75日移動平均
38057.60円 200日移動平均
37958.80円 25日移動平均
37710.00円 一目均衡表・基準線
36646.18円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36212.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35333.55円 ボリンジャーバンド2σ
34020.93円 ボリンジャーバンド3σ
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