ÑÍºá»ö·ï¤ÇÆâÉô¹ðÈ¯¤·¤¿·Ù´±¤Î½è¶ø¤òÊÛ¸î»Î¤é¤¬´í×ü¡Ö·Ù»ëÄ£¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¡È¹ðÈ¯¤·¤¿¿Í¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡É¡× ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡»ö·ï
¡¡ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¬À½Â¤¤¹¤ëÊ®Ì¸´¥Áçµ¡¤¬¡ÖÀ¸ÊªÊ¼´ï¤ÎÀ½Â¤¤ËÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Î¤Á¤ËÑÍºá¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡»ö·ï¡×¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·Ù»ëÄ£¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÆâÉô¹ðÈ¯Ê¸½ñ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡10·î9Æü¡¢ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡Â¦¤¬¹ñ¤ÈÅìµþÅÔ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢Åö»þ¼è¤êÄ´¤Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¸½¿¦¤Î·Ù»¡´±3¿Í¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ï¡ÖÁÜºº¼«ÂÎ¤ÏÅ¬Àµ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤¶¤à¤¤¤ÆÄ´½ñ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁÜºº¤Î°ãË¡À¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤¦¤Á1¿Í¤Î·Ù´±¤ÏÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¡¢¸ø°ÂÉô¤Î²ò¼á¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð»º¾Ê¤¬ÆÍÁ³¡¢¶¨ÎÏÅª¤Ê»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ÙÉô¡¦·ÙÉôÊä¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶õÃæÀï¤ò¾å»Ê¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¡¢·Ð»º¾Ê¤«¤é¡ØÉôÄ¹¤«¤éÏÃÍè¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¡Ö²æ¡¹¤¬²¼¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾å¤ÎÊý¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡£°µÎÏ¤«¤±¤ë¤·¤«¡Ä¡£Ë¡Îá¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤âÎ©·ï¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁÜºº¤¬¶¯¹Ô¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö·èÄê¸¢¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÎÍß¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤â¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÑÍºá»ö·ï¤ÎºÇÃæ¡¢»ö·ï¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤ÎÆâÉôÄÌÊó¤¬²ñ¼Ò¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Í¸¢ÇÉºÛÈ½Ä¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡¢¤Ò¤¤¤é¤®Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¦ÌÚÃ«ÌÀÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÆâÉô¤«¤é¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ëµß¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£ÅÙ¤Î¡Ê¹ðÈ¯¤·¤¿¡Ë¿Í¤¿¤Á¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦½è¶ø¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤ÏÈó¾ï¤Ë´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£ÁÈ¿¥¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¤É¤ó¤É¤óÇÓ½ü¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÏÊÛ¸îÃÄ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¤½¤¦¡×¤È¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¬É¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¤¿¹âÅÄ¹äÊÛ¸î»Î¤â¡Ö»ä¤âÈó¾ï¤Ë´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÌÚÃ«»á¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç·Ù»ëÄ£¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µîÇ¯¡Ø¤Í¤ÄÂ¤¤À¡Ù¤È¾å»Ê¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ú¸À¤ò¤·¤¿·ÙÉôÊä¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡ØÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡Ù¡Ø¤Û¤«¤Î·ÙÉôÊä¤ÈÃç¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ø¤½¤Î¿Í¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤¬¡¢¹ñÇåÁÊ¾Ù¤Î¼çÄ¥¤Ç¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¡Ö¶²¤é¤¯·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ø¹ðÈ¯¤·¤¿¿Í¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Û¤¦Í¶Æ³¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¹âÅÄ»á¤Ï¡Öº£²ó¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç3¿Í¤Î·ÙÉôÊä¤¬¡Ø°ãË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦1¿Í¤ÎÀ³Ê¤Î°¤¤¿Í¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢·ö²Þ¤·¤¿¤«¤é¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÛÈ½½ê¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Í¤ÄÂ¤¤Î»ö¼Â¤òÇ§Äê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¾Ú¸À¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÈ½·è¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë