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The teacher dismissed the class early because of the snowstorm.
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The judge dismissed the jury after they were unable to reach a majority verdict.
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The court ruled that he was unfairly dismissed from his job.
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The president dismissed two ministers over corruption allegations.
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They dismissed the idea without discussing it.
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These suggestions should not be dismissed out of hand.
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Mr. Cox dismissed my proposal as unrealistic.
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The 5-year-old boy's 911 call for help was dismissed as a prank.
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The court dismissed his appeal.
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She quickly dismissed the rumor as nonsense.
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The prime minister dismissed the possibility of an early election.
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He dismissed criticism and concern about the new policy.
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