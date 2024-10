英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

dismiss

米亜法塀顕顱Εラスなど)〜を解散させる

◆米亜法舛魏鮓曚垢襦解任する

(動)(考えなど)〜を退ける、却下する

dismiss:「あっちに行け」と退けるイメージ

動詞dismissは主に上の3つの意味で使われるが、何となくそれぞれの意味に共通するものが見えるだろう。

この語は「去らせる、向こうへやってしまう、捨てる」というイメージを持つ。

そこから「解散させる」「解雇する」「退ける」という意味で使われるというわけだ。

この中で特に注意すべきなのはの意味。「提案を退ける」「訴えを棄却する」「批判をはねつける」「話を信じない」「疑惑を否定する」など、幅広い文脈で使われる。

以下にdismissと結びつく名詞の代表的なパターンをまとめておくが、基本的には「(あっち行け、という具合に)手で払う」ようなイメージで捉えておくのが理解するコツ。

の例文を読む際に、dismissのところで手で払う動きをしてみよう。理解が深まるぞ。

dismissの代表的なパターン

■「〜を却下する」

dismiss +[アイデア提案系の単語]

⇒[idea (アイデア), proposal (提案), suggestion (提案)]

■「〜を退ける、 棄却する」

dismiss +[訴え・要求系の単語]

⇒[charge (告訴), appeal (上告), demand (要求), claim (要求)]

■「〜を否定する」

dismiss +[情報・可能性系の単語]

⇒[rumor (うわさ), report (報道), possibility (可能性), speculation (憶測)]

■「〜をはねつける」

dismiss +[批判系の単語]

⇒[criticism (批判)]

米亜法塀顕顱Εラスなど)〜を解散させる

The teacher dismissed the class early because of the snowstorm.

吹雪のため、先生は早めにクラスを解散させた

The judge dismissed the jury after they were unable to reach a majority verdict.

多数評決に至らず、判事は陪審員たちを解散させた

◆米亜法舛魏鮓曚垢襦解任する

The court ruled that he was unfairly dismissed from his job.

裁判所は彼が不当に仕事を解雇されたという判断を下した

◆ 同じく「解雇する」を意味するfireやsackよりも堅い語

The president dismissed two ministers over corruption allegations.

大統領は汚職疑惑で2人の閣僚を解任した

(動)(考えなど)〜を退ける、却下する

They dismissed the idea without discussing it.

彼らは議論することなく、そのアイデアを退けた

These suggestions should not be dismissed out of hand.

これらの提案は検討することなく却下されるべきではない

◆ out of hand(検討することなく)と結びつくことが多い

Mr. Cox dismissed my proposal as unrealistic.

コックスさんは私の提案を非現実的だと退けた

◆ dismiss A as Bで「AをBだとして退ける」

The 5-year-old boy's 911 call for help was dismissed as a prank.

その5歳男児からの助けを求める通報は、いたずらだとして取り合ってもらえなかった

The court dismissed his appeal.

裁判所は、彼の上告を棄却した

She quickly dismissed the rumor as nonsense.

彼女はすぐにそのうわさをナンセンスだと一蹴した

The prime minister dismissed the possibility of an early election.

首相は早期に選挙を実施する可能性を否定した

He dismissed criticism and concern about the new policy.

彼は新たな方針についての批判と懸念をはねつけた

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)