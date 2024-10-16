DeNA¡¦µÜºê¡¡¤Ä¤Ã¤¿µÓ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè1ÀïÀèÈ¯¤Ø
¡¡13Æü¤Îºå¿À¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¤Ç±¦²¼»è¤ò¤Ä¤Ã¤ÆÉé½ý¸òÂå¤·¤¿DeNA¡¦µÜºê¤¬¡¢16Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè1Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ç¤Ï¸µµ¤¤ËÄÌ¾ï¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢7²ó¤Ë»°¥´¥í¤òÂÇ¤Ã¤¿ºÝ¤ËµÓ¤ò¤Ä¤ê¡¢°ìÎÝ¤Þ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£ÅÄÃæÆâÌî¼éÈ÷·ó»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤ËÇØÉé¤ï¤ì¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îý½¬Á°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»°±º´ÆÆÄ¤â¡Öº£Æü¤ÎÆ°¤¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¡È¤Ä¤Ã¤¿¡É¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ú¾É¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¡¼¥¹Åì¤Ïº¸ÂÀÂÜÎ¢¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç·ç¤¯¤¬¡¢ÂÇÀþ¤ÎÍ×¤ÏÂç¾æÉ×¤½¤¦¤À¡£¡ÊÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë