¡Ö»¦È²¤È¤·¤¿À¤³¦¤Ë¤Ê¤é¤Ì¤è¤¦¡×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢¡ÈÁ±°Õ¤ÎË½Áö¡É¤ò·üÇ°
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯£±£±·î£±Æü¤«¤é£Ø¤ò»Ï¤á¤¿¾¾»³¤Ï¡¢º£·î£±£²Æü¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë¿È¾¡¼ê¤Ê¤ª´ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢£±£²·î£²£°Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ÖÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡Á¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥ó£Ö£Ó°Ëâ·³ÃÄ¡Á¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼²ò½ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡££±£³Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï£±£µÆü¸á¸å£¶»þ£³£³Ê¬¤ÎÅê¹Æ»þÅÀ¤Ç£·Ëü£·£¸£±£³¿Í¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼²ò½ü¤·¤¿¿Í¡¢²ò½ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¿Í¤ò¡Ö¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥ó¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¤½¤Î¿´¤ÎÈþ¤·¤µ¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤Ï°¦¤Ç°î¤ì¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë»ö¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¥Õ¥©¥í¡¼²ò½ü¤òÇ÷¤ë¡ÚÆÍ·â¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥ó¡Û¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÈÁ±°Õ¤ÎË½Áö¡É¤ò´í×ü¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÆÍ·â¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥ó¡Û¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«¤é¤¬¹Ô¤¦¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢È´¤±¶î¤±ÀèÁö¤ê¡¢¥À¥á¡¢¥¼¥Ã¥¿¥¤¡ª¡¡¡ÚÆÍ·â¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥ó¡Û¤¬À¸¤Þ¤ì»¦È²¤È¤·¤¿À¤³¦¤Ë¤Ê¤é¤Ì¤è¤¦¡¢À§Èó¤ªÎÏÅº¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ÖÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡½¡×¤ÏÃæÂ¼¸÷¸¶ºî¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£¿À¤Î»Ò¥¤¥¨¥¹¤ÈÊ©¤Î¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¥Ö¥Ã¥À¤¬¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî¤ÇÆ±µïÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é²¼³¦¤Ç¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤òËþµÊ¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¾¾»³¤Ï¥¤¥¨¥¹¤ò±é¤¸¤ë¡£