¥Õ¥¸µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥ÊÅÅ·âº§¤Ç¡Ö¥¨¡¼¥¹¡×¤Î¼«³Ð¡¡£¹·î¤ËËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö£Ì£é£ö£å¡¡£Î£å£÷£ó¡¡¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ë·ëº§¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡µÜ»Ê¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»ä»ö¤Çµ®½Å¤Ê¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ºòÆü¤Þ¤Ç¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤é¤º»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤í¤ó¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÁ¤¨¼ê¤È¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Â¶È²È¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î£³£°ÂåÃËÀ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎàµÜ»Ê¥í¥¹á¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¹¤®¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Áá°ðÅÄÂçÂ´¶È¸å¡¢£²£°£±£µÇ¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢£±£¸Ç¯£´·î¤Ë¡Ö£Ó¡½£Ð£Á£Ò£Ë¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯¤ÎÊ¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØ¤«¤é£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Þ¤Ç£³Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯£´·î¤«¤é¤Ï¡Ö£Ì£é£ö£å¡¡£Î£å£÷£ó¡¡£ä£á£ù£ó¡×¤Î·î¡Á²ÐÍË¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯£±£°·î¤«¤é¡Ö¡½¡½¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¡Ö¥«¥È¥Ñ¥ó¡×¤³¤ÈÆ±¶É£Ï£Ç¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î²ÃÆ£°½»Ò¥¢¥Ê¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¸½ÃÏ¤«¤é¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¾åÁØÉô¤«¤é¤Ï´ÇÈÄ¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼«³Ð¤â½½Ê¬¤À¡£
¡Ö¾åÁØÉô¤«¤é¤Ï¡Ø¸åÇÚ¥¢¥Ê¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¡ª¡Ù¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ëÂ¿Ë»¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²È¤ÇÂÎ¤òÃÃ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤»þ¤âÇØ¶Ú¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤¿»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê¥Õ¥¸¶É°÷¡Ë
¡¡£¹·î£±Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯£±·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¤Ï¤¸¤áÃÏ¿Ì¤äÂæÉ÷¤Ê¤É¼«Á³ºÒ³²¤òÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÅÁ¤¨¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¼èÆÀ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¤Ï¶áÇ¯¡¢»°ÅÄÍ§Íü²Â¥¢¥Ê¡¢µ×»ü¶Ç»Ò¥¢¥Ê¤é¥¨¡¼¥¹³Ê¤ÎÂà¼Ò¤¬Â³¤¡¢¿ÍºàÆñ¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µÜ»Ê¥¢¥Ê¤¬à»ÄÎ±á¤¹¤ì¤Ð¿´¶¯¤¤¡£