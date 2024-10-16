¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë±þ½·¥É¥í¡¼¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à¼ý³Ï¤È²ÝÂêá¡¡ÉðÅÄ½¤¹¨»á¤Ï¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ
à¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥í¡¼á¤«¤é¸«¤¨¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤Ï¡½¡½¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢£±£µÆü¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ç£±¡½£±¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£Æ±Í½Áª¤Î³«Ëë¤«¤é£³Àï¹ç·×£±£´ÆÀÅÀÌµ¼ºÅÀ¤È°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£·¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¡¢¸·¤·¤¤°ìÀï¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£°¡½£±¤Î¤Þ¤Þ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£³£±Ê¬¡¢ÇÔ¿§¥à¡¼¥É¤ò¿á¤Ê§¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê£²£´¡á¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤À¡£º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç²Ì´º¤ËÆÍÇË¡£¥´¡¼¥ë¼êÁ°¤Þ¤ÇÀÚ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÃæ±û¤Ø¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤é¤ºÂ¤ò½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Áª¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¡£µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¤ÏÂåÉ½¹çÎ®Á°¤Ë¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç£´»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÈÀä¹¥Ä´¡£º£ºÇ¤â¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î³èÌö¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¹õÀ±¤ò¤Ê¤ó¤È¤«²óÈò¤·¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇ¶¯¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢º£²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç³«Ëë¤«¤é£³Ï¢¾¡¡£ºÇÂç¤ÎÆñ´Ø¤È¤ß¤é¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤â´°¾¡¤·¤Æ¡¢¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¡£¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¤ÏÄãÌÂ¤Ç´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉµçÃÏ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç»×¤ï¤Ì¶ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÁê¼ê¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Áê¼ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÉÝ¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¤¿¤À¡Ö°ÊÁ°¤Ê¤é£°¡½£±¤Î¤Þ¤ÞÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÇË²õÎÏÈ´·²¤ÎàÀÚ¤ê»¥¥³¥ó¥Óá¤À¡£
¡ÖÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤ëÃæÂ¼¤È£Í£Æ°ËÅì¡Ê½ãÌé¡á¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¡¢£²¿Í¤Î½Ð¾ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸åÈ¾¤«¤é¡£½ªÈ×¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤ëà¥À¥Ö¥ë¥¸¥ç¡¼¥«¡¼á¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤âµçÃÏ¤òµß¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°ËÅì¤ÏÃæÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤¢¤¤¤Ä¡ÊÆ°¤¤¬¡ËÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÈ¾¤«¤é½Ð¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤âËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼µ¯ÍÑ¤ÎÅ¬À¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡£ÃæÂ¼¤â¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ý³Ï¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï²ÝÂê¤âÀö¤¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Î·ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¤¤¤ë¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£º£¸å¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡Éô¤ò»Ù¤¨¤ë¼ç¾¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤·¤¿±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£Í£ÆÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤Ê¤É¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤³¤½¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ÎÍ¥°Ì¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¶ìÀï¤òÎÈ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£