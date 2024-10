【「妻、小学生になる。スピンオフ~初恋相手の君は誰?~」】10月16日 発売価格:759円

芳文社は、マンガ「妻、小学生になる。スピンオフ~初恋相手の君は誰?~」を10月16日に発売する。価格は759円。

本作は村田椰融氏が手掛けた純愛マンガ「妻、小学生になる。」のスピンオフ作品。本編は10年前に妻を亡くした新島圭介の前に、小学生の姿になった妻がやってくるという設定だったが、スピンオフではそんな妻と同じクラスに通う小学4年生・タケルの物語が描かれている。

タケルは急に大人っぽくなったクラスの女子・万理華に対して、淡い恋心を抱くように。“中身はアラフォー”の万理華を相手に、初恋の物語を繰り広げていく。

また単行本には、完結後の圭介と麻衣の姿が垣間見える描き下ろしマンガ「後日談」も収録されている。

なお「妻、小学生になる。」本編は、10月よりTVアニメの放送が始まっている。

【TVアニメ「妻、小学生になる。」本PV】【「妻、小学生になる。スピンオフ~初恋相手の君は誰?~」あらすじ】

小学4年生のタケルには気になる女の子がいた。ついこの間までは影が薄く物静かだった万理華だ。急に大人っぽくなった万理華に淡い恋心を抱いたタケル……。中身はアラフォーの万理華(貴恵)に思いを寄せたタケルの初恋!完結後の圭介と麻衣の姿が垣間見える描き下ろし漫画「後日談」を収録!

