AMEFURASSHI

AMEFURASSHIが、グループ結成6周年を迎える11月3日に4th Album『Flora』の豪華盤をリリースすることが決定した。

すでに9月10日に配信とM∞CARDでリリースしているAlbum『Flora』全13曲を収録したCDに、今年3月にEX THEATER ROPPONGIで開催されたワンマンライブ「FLWRS」をフルで収録したBlu-ray、そしてさらに50ページの豪華ブックレットも封入。

AMEFURASSHIはAlbum『Flora』のリリースを記念して、9月からAMEFURASSHI Free Live Tour “Flora experience”を全国10箇所で開催中。豪華盤リリース日、結成6周年の記念日ともなる11月3日(日・祝)には東京都・ダイバーシティ東京プラザ2階フェスティバル広場でフリーライブを開催する。

毎回「撮可コーナー」を設け、AMEFURASSHIのライブ・イベントに初めて参加する人を対象とした初回限定の無料特典会も毎回実施中。9月にLINE CUBE SHIBUYAで開催したワンマンライブ「AMEFURASSHI Live ”Flora” chapter two」を成功させ、来年2025年2月11日(火・祝)にはTOKYO DOME CITY HALLでのワンマンライブも決定している。

作品情報

AMFURASSHI 4th Album『Flora』豪華盤2024.11.3 ReleaseSDPB-1025/10000円(tax in)〈収録内容〉■CD:全13曲収録■Blu-ray:AMEFURASSHI 「FLWRS」 in EX THEATER ROPPONGI■50Pブックレット【Live】★AMEFURASSHI Free Live Tour “Flora experience”10月26日(土)宮城県・三井アウトレットパーク仙台港 1階 センタープラザ11月3日(日・祝)東京都・ダイバーシティ東京 プラザ 2階 フェスティバル広場11月10日(日)東京都・ららぽーと立川立飛 2階 イベント広場11月16日(土)愛知県・ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース デカゴン11月17日(日)大阪府・ららぽーと堺 1階 Fansta XROSS STADIUM 11月30日(土)埼玉県・ららぽーと富士見 1階 屋外広場※参加方法などの詳細は決定次第、順次お知らせいたします。※施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。▽詳細https://amefurasshi.jp/contents/851627★AMEFURASSHI ONE MAN LIVE日時:2025年2月11日(火・祝)open 16:00 / start 17:00会場:TOKYO DOME CITY HALL(〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61

東京ドームミーツポート1F)オフィシャル先行(抽選)10月12日(土)10:00〜10月23日(水)23:59各プレイガイド先行 10月26日(土)10:00〜11月4日(月・祝)23:59プレイガイド一般発売日 11月9日(土)10:00〜▽詳細https://amefurasshi.jp/contents/851145