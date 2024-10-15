■＜ポルカドットスティングレイ 2024 #一巻の終わりツアー＞



●＜ポルフェス86 #一巻の終わりツアー＞11月16日(土) 宮城・仙台Rensaopen17:00 / start18:00（問）G.I.P 0570-01-9999●＜ポルフェス87 #一巻の終わりツアー＞11月23日(土/祝) 愛知・名古屋CLUB QUATTROopen17:00 / start18:00（問）ジェイルハウス 052-936-6041●＜ポルフェス88 #一巻の終わりツアー＞11月30日(土) 福岡・福岡DRUM LOGOSopen17:00 / start18:00（問）キョードー西日本 0570-09-2424●＜ポルフェス89 #一巻の終わりツアー＞12月07日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKAopen17:00 / start18:00（問）GREENS 06-6882-1224