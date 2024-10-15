ポルカドットスティングレイ、対バンツアー＜ポルカVS＞東京追加公演にKANA-BOON
ポルカドットスティングレイが、2024年7月に開催した対バンツアー＜ポルカドットスティングレイ #ポルカVS 〜お世話になった先輩を殴りに行く〜＞の東京追加公演の対バンアーティストとして、KANA-BOONの出演が発表となった。
◆ポルカドットスティングレイ 画像
7月の東名阪公演＜ポルカドットスティングレイ #ポルカVS 〜お世話になった先輩を殴りに行く〜＞はtricot、フレデリック、KEYTALKといった先輩を招いて大盛況のうちに終了。追加公演開催は7月に告知していたものの、対バン相手が明かされていないままだった。
＜ポルカドットスティングレイ #ポルカVS 〜お世話になった先輩を殴りに行く〜＞追加公演は、2025年1月29日(水)、東京・Spotify O-EASTで開催される。チケットのポルカドットスティングレイ公式FC“半泣き黒猫団＋”アルティメットFC先行受付は本日10月15日(火) 21:00より。
撮影◎AZUSA TAKADA
■＜ポルカドットスティングレイ #ポルカVS 〜お世話になった先輩を殴りに行く〜＞追加公演
2025年1月29日(水) 東京・Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
出演者：ポルカドットスティングレイ / KANA-BOON
（問）HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999 / www.red-hot.ne.jp
▼ポルカドットスティングレイ公式ファンクラブアプリ『半泣き黒猫団+（プラス）』
対応端末 ： iPhone／Android版
提供場所 ： App Store／Google Play
入会URL ：https://fanicon.net/icons/polkadotstingray/
■＜ポルカドットスティングレイ 2024 #一巻の終わりツアー＞
11月16日(土) 宮城・仙台Rensa
open17:00 / start18:00
（問）G.I.P 0570-01-9999
●＜ポルフェス87 #一巻の終わりツアー＞
11月23日(土/祝) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
open17:00 / start18:00
（問）ジェイルハウス 052-936-6041
●＜ポルフェス88 #一巻の終わりツアー＞
11月30日(土) 福岡・福岡DRUM LOGOS
open17:00 / start18:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
●＜ポルフェス89 #一巻の終わりツアー＞
12月07日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
（問）GREENS 06-6882-1224
関連リンク
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