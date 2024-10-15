ÀîºêËãÀ¤¤ÎºÊ¡¡´é½Ð¤·TV½Ð±é¡¡Á°ºÊ¡¦¥«¥¤¥ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡¡ËãÀ¤¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡ºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê61¡Ë¤¬15Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÊ¤¬´é½Ð¤·¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ºÆº§¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¿¿É§¡¢Àîºê¡¢¥Ò¥í¥ß¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç¤È¤â¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿76¥¥íµé¡¦¶ÀÍ¥æÆ¤È53¥¥íµé¡¦Æ£ÇÈ¼ëÍý¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¡£
¡¡Àîºê¤¬¡ÖºÆº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÁê¼ê¡¦²Ö²»¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¡£Æë¤ì½é¤á¤òÈÖÁÈÌ¾Êª¤ÎºÆ¸½VTR¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²Ö²»¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£21ºÐ²¼¤Ç½éº§¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÇÄà¤ê¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡£Àîºê¤¬½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤ò´Õ¾Þ¸å¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤½Ð²ñ¤¤¤Î¤Ã¤«¤±¡£Å¾¤ó¤À¿Í¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËËãÀ¤¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤¬¹¥¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê²óÅú¡£¥ª¥ä¥¸¥®¥ã¥°¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ò¡Ö²Ö²»¡×¡Ö¥×¡¼¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àîºê¤Ï1990Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥¤¥ä¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯10·î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¥²¥¹¥È¤Î¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¿®»Ò¤«¤é¡¢¥«¥¤¥ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿²Ö²»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢Â¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¡¼¤¤¡©¡×¤È¥º¥Ð¥êÊ¹¤«¤ì¤Æ¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥¤¥ä¤Î¶²ºÊ¤Ö¤ê¤ÏÁ´¹ñÌ±¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¡£¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐÂç¾æÉ×¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸«»ö¤ÊÊÖ¤·¤Ç¤Ê¤´¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀîºê¤Ï¥á¥í¥á¥í¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ö²»¤µ¤ó¤ÏÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤Æµû¤ò»È¤Ã¤¿¿©»ö¤ò¹¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¿©À¸³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢µûÎÁÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤ÈÂ¿¿ô¤Î»ñ³Ê¤ò½ê»ý¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄà¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£