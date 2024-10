洗練されたベッドルームを公開

家具・インテリアを取り扱うショップ「Marji Medina」の公式アカウントは10月5日、Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手をタグ付けしベッドルームを公開しました。同アカウントは「Yesterday, I had a delivery in a high-end neighborhood, but I never imagined it would be for @shoheiohtani (昨日、高級住宅街に配達しましたが、まさか大谷翔平選手への配達になるとは思いませんでした)」とつづり、5枚の写真を投稿。洗練されたベッドルームを公開しました。大谷選手の名前がタグ付けされていることから、大谷選手が実際に使用しているベッドルームである可能性が高く、貴重なショットに大きな反響が集まっています。大谷選手自身はInstagramで写真は投稿していませんが、もしかしたら近いうちに見られる日がくるかもしれません。

2月に結婚を発表

この投稿には多数の「いいね!」が押されており、話題を呼んでいます。大谷選手は、自身のInstagramで2月29日に結婚を発表。右下には愛犬のデコピンの写真も添えており、ほほ笑ましい気持ちになります。大谷選手の報告にファンからは「お二人の新しい門出を応援しております」「奥様とデコピンと共に新しい環境で新たな活躍を期待しています」「デコピンの嫁ならまだいけますか」「キムタクの結婚発表以来の衝撃的なニュース」と、絶賛の声が続出しました。(文:ミモリ)