¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¤¬Àä¶«¡Ö¥ª¥¦¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¤À¤è¡ª¡×ÆüËÜ¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ëÊÖ¤·¤ÇÆ±ÅÀ¡¡ÄÁ²òÀâ¤Ë£Ó£Î£ÓÈ¿¶Á¡Ö¥ï¥í¥¿£÷¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ý¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡×¡Ê£±£µÆü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£¶°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£²£µ°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¤È¤â¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÆÀÅÀ¤Ç£±¡Ý£±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½ÁªÌµ½ý¤Î³«Ëë£³Ï¢¾¡Ãæ¡¢£±£´¥´¡¼¥ëÌµ¼ºÅÀ¤È°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¸Ç¤¤¼éÈ÷¤ÎÁ°¤ËÁ°È¾¤ò£°¡Ý£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾£±£³Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Ã«¸ý¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤Ø¡£¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇºÇ½ªÍ½Áª½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾£³£°Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¹âÂ®¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î£Ä£Æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¤Ï¡Ö¥ª¥¦¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¤À¤è¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¡¢¤ª¤¦¡×¡¢¡Ö¥ª¥¦¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥¦¥ó¤À¤è¡¢¤Ï²òÀâ¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥ï¥í¥¿£÷¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤Ï£°£¹Ç¯¤Î£×ÇÕÍ½Áª¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÇÔÀï¸å¡¢£±£µÇ¯´ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£