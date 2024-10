東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日から11月7日までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2024」を開催!

東京ディズニーランドでは、テーマを一新し、ディズニーの悪役である、ヴィランズが主役となります。

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中にプラザパビリオン・レストランで提供されるスペシャルセットを紹介していきます。

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルセット

価格:2,300円

販売期間:2024年9月1日〜11月7日

販売店舗:プラザパビリオン・レストラン

フェットチーネ、スモークサーモンとキノコのクリームソース 紫イモのバター添えベジタブルキッシュソフトドリンクのチョイス

2024年の東京ディズニーランドの“ディズニー・ハロウィーン”はテーマを一新し、ヴィランズが主役!

東京ディズニーランド/ウエスタンランドにあるプラザパビリオン・レストランでもヴィランズが主役のスペシャルセットを提供。

ディズニー映画『白雪姫』に登場する女王による「おもてなし料理」をイメージしたセット。

紫や黒の色合いがヴィランズらしいパスタに王冠を飾って、女王を表現しています。

紫イモのバターを溶かして、味や色合いの変化も楽しめます。

サイドディッシュにはあたたかいキッシュが用意されています。

スパークリングカクテル(ジン&アップル)

価格780円

ジンとコカ・コーラ合わせ、ハロウィーンをイメージした色合いのカクテルも提供。

すりおろしたリンゴを加え、すっきりとした味わいに仕上がっています。

ディズニー映画『白雪姫』に登場する女王による「おもてなし料理」をイメージしたスペシャルセット。

東京ディズニーランド/プラザパビリオン・レストラン“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルセットの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

© Disney

