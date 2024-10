10月15日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】ライブTシャツ×ミニスカートのステージSHOTも公開

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「Thank you for all TA members」「See you at Mercedes Benz Arena in Shanghai on November 2nd」「#でこ広いのバレるヘア #気にしないスタンスっぽいよ」というコメントとハッシュタグと共に、おでこ出しのヘアスタイルで、ライブのチケット完売などについて英語で思いを語る動画を公開した。

この投稿に対して、ファンからは、チケット完売に対する祝福の声に加えて、「ほんとお人形さん」「可愛すぎるーーーっ」「でこ出しあゆちゃんも可愛い」「本当に綺麗」「ナチュラルなあゆがほんまに好き」などのコメントが寄せられている。

浜崎は11月2日より日本国外でのツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜」を開催予定。最初の公演は、中国・上海のメルセデスベンツアリーナにて行われる。

SNSではライブ中の姿やリハーサル風景などを公開することも多く、10月6日の投稿では、先日終了したファンクラブ TeamAyu有料会員限定ツアーのステージでの、ライブTシャツにミニスカートを合わせた姿も公開していた。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより