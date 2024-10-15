12Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¥¹¥¿ー¥È¡Ä½°±¡ÁªÃíÌÜ¤Î¡ÈÌ¾¸Å²°¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡É°¦ÃÎ7¶è ¼«Ì±Á°¿¦¤Ë¹ñÌ±¡¦¶¦»º¤¬Ä©¤à
¡¡10·î15Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁªµó¶è¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Æü¿Ê»Ô¤äÄ¹µ×¼ê»Ô¡¢ÂçÉÜ»Ô¤Ê¤É¤Î¡Ö°¦ÃÎ7¶è¡×¤Ç¤¹¡£¡ÈÎ¢¶âÌäÂê¡É¤ÇÁíÌ³Âç¿Ã¤ò¼Ç¤¤·¤¿Á°¿¦¤Ë¡¢¿·¿Í¤Î½÷ÀÌîÅÞ¸õÊä¤é¤¬Ä©¤àÁªµóÀï½éÆü¤Î³Æ¸õÊä¤ÎÁÊ¤¨¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö4»ù¤ÎÊì¡×¹ñÌ±¡¦ÆüÌî¼ÓÎ¤°¡¤µ¤ó
ÆüÌî¼ÓÎ¤°¡¤µ¤ó¡§
¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾ー¥ó¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÀ¯ºö¤Ï¾ï¤Ë¡¢¸½¾ì¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ëÀ¸¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÆüÌî¼ÓÎ¤°¡¤µ¤ó(36)¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î»°¤Ä»Ò¤ò´Þ¤á¡¢4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÁªµóÀï¤Ç¡¢³¹Æ¬¤Ç¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
ÆüÌî¼ÓÎ¤°¡¤µ¤ó¡§
¡ÖÃ¦ÀÇ¤Þ¤¬¤¤¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¡¢µö¤·¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
Q.Î¢¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«
ÆüÌî¼ÓÎ¤°¡¤µ¤ó¡§
¡ÖÃ¯¤¬°¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÎ¢¶â¤¬Ê¸²½¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤³¤Î¾ï¼±¤¬°¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÀ¸³è¼Ô¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ÎÈãÈ½¤Ë¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤Ï³ä¤«¤º¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸¶ÅÀ¤Ë¡×¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ½ß»Ê¤µ¤ó
ÎëÌÚ½ß»Ê¤µ¤ó¡§
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸¶ÅÀ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Î¹ñ¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Æü¿Ê»ÔÆâ¤ÎÁªµó»öÌ³½ê¤Ç½Ð¿Ø¼°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦ÎëÌÚ½ß»Ê¤µ¤ó(66)¡£
¡¡À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë60Ëü±ß¤ÎÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2023Ç¯¡¢ÁíÌ³Âç¿Ã¤ò3¥«·î¤Ç¼Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¸¢¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ç¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ½ß»Ê¤µ¤ó¡§
¡ÖÀ¯¼£»ñ¶âÉÔµºÜÌäÂê¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢ÉÔÀµ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¿®Íê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·ÐºÑ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤Î³È½¼¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¶¦»º¡¦ÎëÌÚ¹°°ì¤µ¤ó
ÎëÌÚ¹°°ì¤µ¤ó¡§
¡Öº£ÅÙ¤ÎÁíÁªµó¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÎëÌÚ¹°°ì¤µ¤ó(49)¤Ï¡¢µë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¤Î¤Û¤«¡¢Âç´ë¶È¤ÎÆâÉôÎ±ÊÝ¤Ë»þ¸ÂÅª¤Ë²ÝÀÇ¤·Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Îºâ¸»¤Ë½¼¤Æ¤ëÀ¯ºö¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Q.Áªµó¥«ー¤Ë¤âÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬
ÎëÌÚ¹°°ì¤µ¤ó¡§
¡ÖÀ¯¼£¤È¶â¤ò½ä¤ëÌäÂê¡£¹ñÌ±¤¬¶ì¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Åò¿å¤Î¤´¤È¤¯À¯¼£³èÆ°Èñ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤ª¶â¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤â¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡¡Âç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¿·¿Í¤ÎÌîÅÞ¸õÊä2¿Í¤¬Àï¤¤¤òÄ©¤à¡¢°¦ÃÎ7¶è¤ÎÀåÀï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
»×¤¤¤ä¤ê,
¿ÀÆàÀî,
³ùÁÒ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
½»Âð,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Û¥Æ¥ë,
¹©¾ì,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó