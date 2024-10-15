ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）
予想 0.0 前回 11.5（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
カナダ消費者物価指数（CPI）（9月）
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)
16日
0:30
デイリー米サンフランシスコ地区連銀総裁、ブルームバーグ主催イベント講演（質疑応答あり）
2:00
クーグラー米FRB理事、イベント講演（質疑応答あり）
06:45
ニュージーランド消費者物価指数（2024年 第3四半期）
予想 N/A 前回 0.4%（前期比)
予想 N/A 前回 3.3%（前年比)
米主要企業決算
シティ、チャールズシュワブ
※予定は変更されることがあります。
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）
予想 0.0 前回 11.5（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
カナダ消費者物価指数（CPI）（9月）
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)
16日
0:30
デイリー米サンフランシスコ地区連銀総裁、ブルームバーグ主催イベント講演（質疑応答あり）
2:00
クーグラー米FRB理事、イベント講演（質疑応答あり）
06:45
ニュージーランド消費者物価指数（2024年 第3四半期）
予想 N/A 前回 0.4%（前期比)
予想 N/A 前回 3.3%（前年比)
米主要企業決算
シティ、チャールズシュワブ
※予定は変更されることがあります。