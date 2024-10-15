21:30
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）
予想　0.0　前回　11.5（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

カナダ消費者物価指数（CPI）（9月）
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前月比)
予想　1.9%　前回　2.0%（前年比)

16日
0:30
デイリー米サンフランシスコ地区連銀総裁、ブルームバーグ主催イベント講演（質疑応答あり）

2:00
クーグラー米FRB理事、イベント講演（質疑応答あり）

06:45
ニュージーランド消費者物価指数（2024年 第3四半期）
予想　N/A　前回　0.4%（前期比)
予想　N/A　前回　3.3%（前年比)

米主要企業決算
シティ、チャールズシュワブ

※予定は変更されることがあります。