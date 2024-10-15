ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）

予想 0.0 前回 11.5（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



カナダ消費者物価指数（CPI）（9月）

予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)

予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)



16日

0:30

デイリー米サンフランシスコ地区連銀総裁、ブルームバーグ主催イベント講演（質疑応答あり）



2:00

クーグラー米FRB理事、イベント講演（質疑応答あり）



06:45

ニュージーランド消費者物価指数（2024年 第3四半期）

予想 N/A 前回 0.4%（前期比)

予想 N/A 前回 3.3%（前年比)



米主要企業決算

シティ、チャールズシュワブ



※予定は変更されることがあります。

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