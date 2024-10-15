スペースX、スターリンク衛星を約2時間で2回打ち上げ（G10-10、G9-7）

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スペースXは日本時間2024年10月15日に「ファルコン9」ロケットの打ち上げを2回実施しました。搭載されていた第2世代スターリンク衛星「V2 Mini」は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。


打ち上げに関する情報は以下の通りです。


打ち上げ情報：ファルコン9（Starlink Group 10-10）

ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年10月15日15時10分【成功】発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：スターリンク衛星（Starlink V2 Mini）23機



打ち上げ情報：ファルコン9（Starlink Group 9-7）

ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年10月15日17時21分【成功】発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：スターリンク衛星（Starlink V2 Mini）20機



スターリンクとは

スターリンクとは、地球低軌道へ投入された「スターリンク衛星」による衛星コンステレーション（多数の衛星で構築されたネットワーク）によって実現した高速・低遅延の衛星インターネット接続サービスです。スペースXは将来的に衛星の数を最大4万2000機まで増やすことを計画しています。


Starlink 公式サイト

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Image Credit: SpaceXSpaceX - STARLINK MISSIONSpaceX - STARLINK MISSION

文／sorae編集部 速報班
#スペースX #スターリンク